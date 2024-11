Niskie ceny w Rosji i mocny dolar szkodzą pszenicy. Traci również rzepak

Wczorajsze notowania pszenicy zarówno w Europie jak i USA zakończyły się spadkami cen. W obliczu spadających cen oleju palmowego traciły również oleiste, czyli soja i rzepak.

We wtorek spadły kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif i najczęściej handlowany marcowy kontrakt futures stracił 3 EUR spadając do 223,25 EUR, najniższego poziomu dla tego kontraktu od końca sierpnia. Traciły również amerykańskie kontrakty i na CBoT grudniowy kontrakt spadł o 13,25 centa, co oznaczało również najniższy poziom od dwóch i pół miesiąca.

Na handel pszenicą w USA miał wpływ ponowny wzrost kursu dolara i euro spadło wczoraj do najniższego poziomu od ponad roku w stosunku do dolara amerykańskiego. Rynek zachodnioeuropejski jest obciążony słabą działalnością eksportową i niskimi cenami eksportu na Morzu Czarnym.

Rosyjska pszenica o zawartości białka 12,5% z dostawą w grudniu była we wtorek notowana po cenie FOB 228–230 USD/t (215–217 EUR/t), czyli dobre 10 EUR mniej niż w porcie w Hamburgu. Jednak w nadchodzących miesiącach dostawy z Rosji i Ukrainy gwałtownie spadną, co powinno przełożyć się na wzrost cen w rosyjskich portach. Wspierający wpływ ma także fakt, że areał pszenicy ozimej w Rosji jest mniejszy niż rok temu i warunki do budowania zapasów były mniej sprzyjające.

Czterodniową wzrostową passę na giełdzie Matif zakończył również rzepak i kontrakt lutowy spadł o 3,50 EUR do 535,50 EUR/t. Również na CBoT kompleks sojowy zamknął się ogólnie słabiej, gdzie styczniowy kontrakt na soję stracił 11,75 centa spadając do 1010,5 centów/buszel.

Powodem spadków cen na rynku nasion oleistych był znaczny spadek cen malezyjskich kontraktów terminowych na olej palmowy, które spadły we wtorek po zamknięciu poprzedniej sesji na najwyższym poziomie od połowy czerwca 2022 roku. Referencyjny kontrakt na olej palmowy z dostawą w styczniu spadł o 3,18%, co stanowi największą dzienną stratę od 5 sierpnia.

Rynek oleju sojowego w USA został dodatkowo osłabiony decyzją personalną prezydenta-elekta Donalda Trumpa. Na czele Agencji Ochrony Środowiska (EPA) ma stać Lee Zeldin , uważany za przeciwnika branży biopaliwowej .

źródło: Kaack