Spadek zainteresowania uprawą rzepaku ze względu na niskie ceny. Ceny zbóż na światowych giełdach 25.01.2024

Wczoraj cena rzepaku na Matifie spadła o 0,75 EUR/t do 436,5 EUR/t. Globalne zasiewy w sezonie 2024/2025 mają spaść i wynieść 42,4 mln ha, jednak spadki cen mogą doprowadzić do redukcji powierzchni o kolejne 0,7 mln ha. Wysoka podaż i spowodowane tym spadki cen powodują zmniejszenie zainteresowania produkcją rzepaku.

– Według raportu IGC największym obszarem upraw rzepaku w sezonie 2024/25 będą Indie – 9,3 mln hektarów. W Kanadzie będzie to 8,9 mln ha, w Chinach 7,4 mln ha, a w Australii 3,5 mln ha. Oczekuje się, że w UE powierzchnia ta wyniesie 6 mln hektarów po 6,2 mln hektarów w roku poprzednim. Zmniejszy się obszar w regionie Morza Czarnego, gdyż na Ukrainie oczekuje się wzrostu o 1,6 mln ha (2 mln ha w zeszłym roku), a Rosji o 2 mln ha (2,1 mln ha w ubiegłym roku) – informuje serwis Kaack.

Cena soi spadłą wczoraj w Chicago aż o 17,25 ct do 1.223,00 ct/bu (412,54 EUR/t).

Cena pszenicy wzrosła wczoraj na Matifie o 0,75 EUR do 218,25 EUR/t, a w Chicago o 1,50 ct do 612,25 ct/bu (206,52 EUR/t). Łączny wolumen ukraińskiego eksportu ma wynieść w tym sezonie 60 mln ton, 50 mln ton zbóż i 10 mln ton nasion oleistych. Jak pisaliśmy wczoraj, pojawiają się problemy logistyczne; ataki Hutich podrażają koszty eksportu ukraińskiego ziarna do Chin, co może zwiększyć presję na eksport do UE.

Kukurydza straciła wczoraj 25 centów i osiągnęła 187,25 EUR/t, w Chicago straciła 0,50 centa do 451,75 centa/bu (163,27 EUR/t). Zbiory w Kanadzie wyniosły 9,6 mln ton, co przekroczyło średnią z 5 lat wynoszącą 9,0 mln ton.

Źródło: Kaack