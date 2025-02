Niski kurs euro – to idealny moment na zakup nowej maszyny rolniczej

Początek roku to zawsze dobry czas na inwestycje w nowe maszyny rolnicze, ale 2025 rok przynosi rolnikom dodatkowy atut – wyjątkowo niski kurs euro wobec złotówki.

Mówiąc wprost, oznacza to, że zakup ciągnika, kombajnu, ładowarki czy innego sprzętu rolniczego może być teraz bardziej opłacalny niż kiedykolwiek wcześniej. Większość producentów i dealerów maszyn rolniczych przelicza ceny na złotówki według aktualnego kursu walutowego, a to jest dla nas – rolników – opłacalne.

Gdy euro stoi nisko do złotówki, oznacza to niższe ceny na maszyny importowane – tych jest przecież większość. Dlatego obecna sytuacja na rynku walutowym daje rolnikom wyjątkową okazję do tańszych zakupów. Skorzystaj na korzystnym kursie euro, bo prowadzi on do jeszcze lepszej strony w negocjacjach cenowych z dealerem.

Wyprzedaże i promocje na maszyny z 2024 roku

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zakupem nowej maszyny już teraz są liczne wyprzedaże modeli z 2024 roku. Dealerzy starają się opróżnić place i magazyny, by zrobić miejsce na nowe dostawy, dlatego oferują atrakcyjne rabaty i preferencyjne warunki finansowania. To doskonała okazja, by nabyć wysokiej klasy sprzęt w obniżonej cenie.

Nie warto z tym czekać, bo ceny maszyn na placach dealerów mogą się zmienić. Kursy walut nieustannie się wahają, a obecny niski poziom euro może nie utrzymać się długo. Warto działać szybko i wykorzystać moment, w którym zakup nowej maszyny będzie najkorzystniejszy finansowo.

Jeśli myślisz o wyposażeniu nowego sprzętu w swoim gospodarstwie, teraz jest to idealny moment, a co ważne – można sporo zyskać. Dziś dealer nie dyktuje warunków, ale znany jest na nas. To my możemy żądać nie tylko oficjalnych czy indywidualnych upustów, ale także rabatów przy usługach serwisowych. Warto o tym pamiętać, bo rynek robi się już ciasny i to klient/rolnik może dyktować warunki.