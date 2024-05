Niska podaż, wyższe ceny. “Konsumpcja” w portach po 1100 zł/t: Ceny zbóż 21.05.2024

Nowy tydzień rozpoczynamy kolejnymi wzrostami cen zbóż na krajowym rynku, które powodowane są w dużej mierze malejącą podażą ziarna. Problemy z dostępnością dotyczą głównie pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 21.05.2024 r.?

Mimo iż do nowych żniw zostało już stosunkowo niewiele czasu, to ceny zbóż z poprzednich zbiorów cały czas rosną. Na rynku odczuwalna jest pewna nerwowość, gdyż zwłaszcza największe firmy przetwórcze mają problemy z zakupem większych partii ziarna, którego na rynku zaczyna po prostu brakować.

Jak mówią skupujący, wielu mniejszych rolników pozbyło się już zapasów i obecnie to w dużym stopniu najwięksi rolnicy, którzy mają odpowiednią bazę magazynową, posiadają jeszcze ziarno. Jednakże widać, że nie spieszy się im ze sprzedażą, gdyż ceny cały czas rosną i prawdopodobnie liczą oni na jeszcze lepsze oferty.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1100 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 720 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 580 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 860 zł za tonę.

W górę ruszyły również ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 600 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 810 zł/t. Nieznacznie podniosły się także ceny za jęczmień paszowy i maksymalną ceną jest obecnie 750 zł/t, a minimalnie można dostać 540 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Nieznacznie, ale jednak w górę poszły także ceny żyta i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 640 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 670 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Wysoko utrzymują się także ceny za rzepak i obecnie maksymalną stawką jest 2040 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1780 zł/t.

Przez to, że na rynku zaczyna brakować kukurydzy, to jej ceny również zauważalnie rosną i obecnie niektórzy skupujący są w stanie zapłacić nawet 920 zł/t. Minimalnie zaś kupujący płacą 650 zł/t. Ceny utrzymuje natomiast owies, za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 980 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 680 zł za tonę.