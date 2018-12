Rada Ministrów podjęła decyzję o wyasygnowaniu 1,5 mld złotych z budżetu państwa na pomoc rolnikom poszkodowanym wyniku tegorocznej suszy.

– To największa w naszej historii kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy – mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Rolnicy, w gospodarstwach których straty osiągnęły 70% i więcej otrzymają pomoc w wysokości 1000 zł/ha, a ci których starty oszacowane zostały na ponad 30% do 70% otrzymają pomoc w wysokości 500 zł/ha. Jeżeli rolnik nie miał ubezpieczonych co najmniej 50% upraw pomoc zostanie zmniejszona o połowę, co reguluje unijne prawodawstwo.

Jak zapowiada resort rolnictwa w pierwszej kolejności pomoc otrzymają rolnicy, w gospodarstwach których straty wynoszą 70% i więcej. Rolnicy mogą składać wnioski od 14 września br. w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty dla najbardziej poszkodowanych rolników będą następowały w kilka dni po złożeniu wniosku. Rolnikom, którzy złożyli wnioski wraz z protokołami strat, a straty oszacowane zostały na poziomie od 30% do 70% pomoc będzie wypłacana przez ARiMR od 26 września br.

Po raz pierwszy pomoc otrzymają gospodarstwa rybackie, które poniosły straty w wyniku suszy i to w wysokości 300 zł/ha zarybionych stawów.

– Nikt z poszkodowanych rolników nie zostanie bez pomocy. Historyczna wysokość pomocy suszowej pozwoli na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, które poniosły straty w wyniku tegorocznej suszy – podkreślił minister. To ponad trzykrotnie większa pomoc od tej, która była udzielona w 2015 roku, kiedy to ówczesny rząd przeznaczył na ten cel 450 mln złotych – podsumowuje minister Ardanowski.

Źródło: MRiRW