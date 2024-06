Nikt nie chce Ursusa. Znowu

Zakończył się właśnie konkurs ofert na sprzedaż spółki Ursus S.A. i ponownie z powodu braku ofert nie został on rozstrzygnięty, jak poinformowano nas w kancelarii KGS Restrukturyzacje odpowiedzialnej za sprzedaż spółki.

Przypomnijmy, że w pierwszym przetargu jaki zorganizowano cena za całość przedsiębiorstwa wynosiła 125 mln zł, a w obecnym, drugim już konkursie ofert cena została obniżona do 99 mln zł.

Przypomnijmy, że tak jak informuje kancelaria KGS Restrukturyzacje zajmująca się sprzedażą spółki Ursus, cena ta obejmowała znajdujące się w upadłości przedsiębiorstwo Ursus S.A. z siedzibą w Warszawie z wyłączeniem środków pieniężnych jakie znajdują się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Ursus (włącznie z tym dniem) oraz mających wpłynąć do masy upadłości Ursus należności z tytułu prowadzonej działalności Ursus, zafakturowanych w toku postępowania upadłościowego Ursus do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Ursus (włącznie z tym dniem) jak również z wyłączeniem dokumentacji wytworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Ursus.

Obecnie rodzi się zatem pytanie do jakiej kwoty trzeba będzie obniżyć cenę wywoławczą, aby zakłady w Lublinie i Dobrym Mieście znalazły inwestora. Czekamy zatem na kolejne informacje ze strony syndyka o dalszych krokach jakie będzie podejmował.