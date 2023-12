Nieznacznie zyskują tylko rzepak i pszenica konsumpcyjna: Ceny zbóż 05.12.2023

Pierwszy pełny tydzień grudnia dalej nie przynosi zbyt dużych ruchów w cennikach skupowych i wahania cen są bardzo nieznaczne. Tym razem w górę o 10-20 zł na tonie powędrowały wyceny najlepszych jakościowo pszenic i rzepaku.

Na rynku cały czas odczuwalny jest brak dobrej jakościowo pszenicy, ale nie prowadzi to bynajmniej do wzrostu wycen tego zboża. Na początku tego tygodnia notujemy co prawda podwyżki sięgające nawet 20 zł na tonie, ale dotyczą one właściwie tylko najlepszej jakościowo pszenicy z dostawą do portów.

Poza tym w większości przypadków wahania cen są dużo mniejsze, lub nie ma ich wcale i ceny znajdują się na poziomach z przed 3 i więcej tygodni. Ponadto skupy zakończyły już właściwie skup kukurydzy mokrej i już tylko nieliczne ją przyjmują, gdyż sezon zbiorów praktycznie się już w kraju zakończył.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1080 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 750 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej która również nie uległa istotnym zmianom i obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 830 zł za tonę.

W miejscu utknęły również ceny jęczmienia i obecnie za jęczmień paszowy stawki rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 780 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 590 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie jest to 740 zł/t.

Wielkich zmian nie widać także w przypadku żyta to zarówno paszowego jak i konsumpcyjnego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się dalej w przedziale 500-650 zł/t , a paszowe jest wyceniane od 490 do 610 zł/t. Niewiele, ale zawsze to coś, zyskują natomiast wyceny rzepaku, którego minimalna cena znajduje się na poziomie 1600 zł/t, a maksymalnie można za niego otrzymać 1850 zł/t.

Także ceny za suchą kukurydzę nie wykazują chęci zmian i obecnie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 740 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 620 zł/t.