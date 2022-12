Nieznaczne podwyżki cen zbóż na koniec roku i dramatycznie tani rzepak. Ceny zbóż 30.12.2022

Świąteczno – noworoczny handel jak co roku nie sprzyja aktywności i nie inaczej jest obecnie. Niemniej jednak pomimo tej niskiej aktywności pojawiły się niewielkie podwyżki cen, które wywołane są czynnikami zewnętrznymi.

Obecne zmiany cen to przedział nie większy niż 10 -20 zł na tonie, a spowodowały je niewielkie wzrosty na giełdach zarówno w Europie jak i za Oceanem. Sytuacja ta wynika z ekstremalnie trudnych warunków w USA i obaw o stan tamtejszych upraw.

Niemniej jednak na krajowym rynku poza wspomnianymi, niewielkimi podwyżkami, które są symboliczne w porównaniu do skali spadków, dzieje się niewiele. Całej sytuacji nie poprawia fakt, że firmy skupowe nie były ostatnio zbyt chętne do kupna, a sprzedający jeśli tylko mogą, wstrzymują się z zakupami.

Tradycyjnie najlepsze ceny można otrzymać w portach, jednak obecnie nie są one zbyt satysfakcjonujące choć i tak lepsze niż w pozostałych regionach kraju. I tak obecnie za klasyczną pszenicę konsumpcyjną eksporterzy płacą tylko 1410–1430 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1460 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1520 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 1270–1380 zł/t.

Ponadto dd dłuższego już czasu w przypadku jęczmienia paszowego ceny utrzymują się nawet poniżej 1 tys. zł /t i obecnie najniższe stawki rozpoczynają się od 960 zł/t. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1260 zł. Minimalnie wyższe stawki obowiązują w przypadku pszenżyta gdzie minimalną ceną jest 1030 zł a maksymalną 1300 zł/t.

Na niskich poziomach utrzymują się również ceny żyta. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 970 do 1200 zł/t, a paszowe od 900 do 1150 zł/t.

Bardzo tani jest również rzepak, który przebił już granicę 2400 tys. zł/t i minimalnie firmy skupowe chcą płacić za niego nawet w okolicach 2350 zł a maksymalna cena nie przekracza 2650 zł/t.

Bardzo tania jest kukurydza sucha, która obecnie jest skupowana z ceną rozpoczynającą się nawet poniżej 1000 zł/t a maksymalną 1250 zł/t, co wynika z faktu, że magazyny kupujących zwłaszcza na wschodzie kraju są nią po prostu zasypane.