Niezłe ceny tylko za dobre jakościowo zboża, tych jednak nie jest wiele: Ceny zbóż 31.07.2024

Końcówka lipca nie przynosi większych zmian w cennikach firm skupowych i ceny za tegoroczne plony są cały czas dalece niezadowalające dla rolników, którzy jeśli tylko mogą, wstrzymują się ze sprzedażą. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 31.07.2024 r.?

Ten rok jest z pewnością wyjątkowy jeśli chodzi o tempo żniw, ponieważ w dużej części kraju są już one na ukończeniu. Wcześniej zebrane zboża nie trafiają jednak masowo do skupów i kto tylko może, wstrzymuje się ze sprzedażą zbiorów. Nie zachęcają do pozbywania się zbóż z pewnością ceny, które, jak na złość, pomimo mniejszych zbiorów nie chcą zauważalnie rosnąć.

Nie sprzyja temu z pewnością sytuacja na rynkach światowych, gdzie cały czas spadają ceny za pszenicę i rzepak, a to ma przełożenie na krajowe ceny skupu. Dobre ceny utrzymują tylko najlepsze jakościowo zboża, których nie jest zbyt dużo.

To wszystko to sprawia, że obecnie za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać nawet 1000 zł za tonę. W przypadku skupów w głębi kraju ceny są jednak standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 740 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie ceny zaczynają się od poziomu 670 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 840 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny ceny zaczynają się z kolei od 600 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 770 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 710 zł/t, a minimalnie można dostać 550 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie 710 zł/t.

Żyto paszowe minimalnie kosztuje 460 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 580 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 620 zł, a ceną minimalną jest 490 zł/t. Spadają również wyceny za rzepak, za który maksymalnie można dostać 2040 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1880 zł/t.

Nieznacznie spadają również wyceny kukurydzy i maksymalnie można dostać 830 zł/t, a minimalnie jest to poziom 680 zł/t. Z kolei za tegoroczny owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 820 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 580 zł za tonę.