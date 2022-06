Niezarejestrowanym ciągnikiem, z zakazem i trzema promilami po węgiel z… pociągu towarowego

Do nietypowej interwencji Policji doszło 3 czerwca w Teklinowie w woj. śląskim. Trzech mężczyzn kradło tam węgiel z pociągu towarowego. Żeby tego było mało, przewozili go niezarejestrowanym i nieubezpieczonym ciągnikiem, a jego operator miał w wydychanym powietrzu 3 promile alkoholu…

Policjanci z Kłomnic interweniowali na podstawie zgłoszenia dyżurnego Straży Ochrony Kolei. Kiedy patrol pojawił się na miejscu, dwóch mężczyzn siedzących na przyczepie ciągnika uciekło z miejsca zdarzenia, zaś trzeci, 36-latek został ujęty i zbadany na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało 3 promile alkoholu. Okazało się również, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a ciągnik nie był zarejestrowany i nie miał ubezpieczenia.

W toku postępowania ustalono, że mężczyźni ukradli we wcześniejszych kursach ok. pół tony miału i przewozili go na oddaloną o kilka kilometrów posesję.

Dwaj uciekinierzy, 29- i 30-latek stawili się na komisariacie następnego dnia. Wszystkim trzem mężczyznom za kradzież grozi teraz do 5 lat więzienia, a 36-latek odpowie również za kierowanie w stanie nietrzeźwości i wbrew sądowemu zakazowi.