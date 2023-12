Niewypłacone wcześniej dopłaty do zbóż zostaną wypłacone w grudniu  

Rząd RP przesunął w ramach budżetu krajowego środki finansowe na cel wypłaty dopłat do zbóż dla rolników, którzy nie otrzymali ich, choć złożyli wnioski i spełnili warunki kwalifikowalności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że dopłaty zostaną wypłacone jeszcze w grudniu tego roku.

Jak wyjaśnia MRiRW, rolnicy składali wnioski o przyznanie pomocy do zbóż i roślin oleistych (kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak, rzepik) od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku. Pula środków na ten cel wynosiła 799 mln zł, ale oczekiwania rolników znacznie przekroczyły ustalony limit kwoty na wypłaty. Aby z dopłat mogli skorzystać wszyscy chętni, uruchomiony został dodatkowy nabór wniosków od 6 do 31 października 2023 r. – tym razem w całości finansowany ze środków krajowych.

Tu zaistniał pewien prawniczy paradoks – żeby rolnicy mogli otrzymać pomoc w ramach tego drugiego, październikowego naboru, musieli wpierw otrzymać decyzję odmawiającą im pomocy współfinansowanej ze środków unijnych. Dopiero na podstawie tej decyzji rolnicy mogli wziąć udział w drugim “rozdaniu”, musieli jednak poczekać, aż w budżecie krajowym znajdą się na to środki finansowe.

Te środki oczywiście nie pojawiły się w budżecie znikąd, tylko zostały “przesunięte” z innych rubryk budżetu. W efekcie obiecane rolnikom dopłaty do zbóż zostaną wypłacone jeszcze w tym roku.