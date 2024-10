Ceny soi 01.10.2024: Niewielkie zmiany w cennikach na początku października

Ceny skupu soi w porównaniu do cenników sprzed tygodnia uległy tylko niewielkim modyfikacjom. Kilka podmiotów zmodyfikowało cenniki zazwyczaj z niewielką korektą w górę, jednak są to wyjątki. Na początku października za tonę soi otrzymamy od 1400 do 1800 zł.

Poniżej ceny skupu soi na dzień 24.09.2024:

Agrii Polska – 1600-1700 zł/t, cena z odbiorem w zależności od regionu,

Agrocentrum Strzelce Opolskie – 1650 zł/t, cena w punkcie skupu,

AgroGold – 1750 zł/t, cena w punkcie skupu,

Agrolok (Osiek) – 1750 zł/t, cena w punkcie skupu,

Agro-Mat Braszowice – 1600 zł/t, cena w punkcie skupu,

Agro Nowak Września – 1630 zł/t, cena w punkcie skupu,

Akord Agro Poniec – 1600 zł/t, cena w punkcie skupu,

Biochem – 1630 zł/t, cena w punkcie skupu,

Ergo-Rol – 1750 zł/t, cena w punkcie skupu,

Foder Bio Tech – 1650 zł/t, cena w punkcie skupu,

Olewnik-EXPO – 1800 zł/t (33% białka), cena w porcie,

Osadkowski – 1750 zł/t, cena w punkcie skupu,

Osadkowski-Cebulski – 1680 zł/t, cena w punkcie skupu,

PMN Agro – 1620 zł/t, cena w punkcie skupu,

POL-TOR – 1600 zł/t, cena w punkcie skupu,

Weltsamen – 1400 zł/t, cena w punkcie skupu.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 1 października 2024 r.

Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach – wilgotność 13% i zanieczyszczenia 2%.