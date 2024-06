Niewielkie spadki we wszystkich kategoriach. Ceny złomu 24.06.2024

Ogólna sytuacja rynkowa sprawia, że obecnie ceny złomu stabilizują się lub też w zależności od punktu skupu nawet nieznacznie spadają. Jak zatem wyglądają ceny złomu pod koniec czerwca 2024?

Jak można usłyszeć w punktach skupu złomu, ceny jakie obecnie są oferowane za złom, zarówno metali kolorowych jak i stali, ulegają niewielkim wahaniom i w przypadku niektórych skupów są niższe o kilka- kilkanaście groszy na kg, ale jest też całkiem duże grono skupów, w których spadki są niezauważalne. Skupujący nie chcą jednak podjąć się analizy jak sytuacja będzie wyglądała za miesiąc czy dwa.

Miedź cały czas płaci dobrze

W chwili obecnej znajdujemy się na rynku miedzi na wielomiesięcznych maksimach i nawet pomimo niewielkiej korekty, jak dotknęła również ten rynek, oferowane ceny są cały czas bardzo dobre. Z reguły dolną granicą w przypadku miedzi milbera jest obecnie cena 32,5 zł/kg, a maksymalnie w niektórych skupach można dostać nawet 36 zł/kg.

Ceny złomu stalowego

Niezbyt dużo dzieje się również w przypadku cen złomu stalowego, gdyż ruchy są tu bardzo małe i z reguły dolną granicą jest poziom 85- 90 groszy za kg złomu grubego, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 1,2 zł/kg. Złom drobny i wióry to ceny odpowiednio niższe o 20-30 gr/kg od złomu grubego. Podobny marazm dotknął również złom żeliwny, bo wahnięcia o 5-10 groszy/kg w dół w niektórych skupach i utrzymanie cen w innych trudno nazwać większymi ruchami. Obecnie te ceny wahają się podobnie jak w maju w przedziale od 90 gr/kg do 1,15 zł/kg. Z kolei złom stali nierdzewnej kosztuje ok. 5,05-5,35 zł/kg.

Ceny złomu innych metali

Ceny złomu aluminiowego jak zwykle są bardzo zróżnicowane w zależności od jego rodzaju; złom aluminiowy mieszany kosztuje ok. 5 zł/kg, podczas gdy za puszki otrzymamy ok. 4 do 4,3 zł/kg. Akumulatory Pb kosztują obecnie 2-2,3 zł/kg. Nieznacznie w dół poszły również ceny złomu z mosiądzu, który kosztuje obecnie od 16 do około 20 zł/kg.