Niewielkie spadki na Matif, ale perspektywy dla rzepaku nadal niezłe

Wczorajsza sesja na Matifie była lekko spadkowa dla pszenicy i rzepaku. W pierwszym przypadku niekorzystnie na cenę zadziałała najnowsza prognoza zbiorów zbóż dla Rosji, w drugim realizacja zysków i presja żniw.

Rzepak staniał wczoraj na Matifie o 2 EUR/t do 499,5 EUR/t w najczęściej notowanym kontrakcie na listopad. Pomimo tego perspektywy cenowe dla rzepaku nadal są niezłe; rośnie cena soi w Chicago (wczoraj o 6,75 ct/bu do 1075,5 ct/bu, wartości najwyższej od dwóch tygodni). Ponadto rzepak drożeje w Kanadzie ze względu na suche i upalne warunki, choć zbiory nadal mają być wyższe w ujęciu rocznym i wynieść 18,6 mln ton – o 0,3 mln ton więcej r/r. Gorsze niż przed rokiem są zbiory rzepaku w Rosji; średni plon z dotychczas zebranych 13% powierzchni to 2,1 t/ha, o 13% mniej r/r.

Cena pszenicy spadła, ale minimalnie, bo o 0,25 EUR/t do 231,5 EUR/t w kontraktach na grudzień. W Chicago cena spadła o 5,25 ct do 567,75 ct/bu.

– Firma konsultingowa SovEcon podniosła swoje szacunki dotyczące zbiorów zbóż w Rosji w 2024 r. do 130,5 mln ton, w porównaniu z poprzednimi 127,4 mln ton. Oczekuje się, że zbiory pszenicy w 2024 r. wyniosą 84,2 mln ton, czyli o 100 tys. ton więcej niż wcześniej. Nawet jeśli wzrost był minimalny, po raz kolejny potwierdziło to, że perspektywy zbiorów ustabilizowały się. Firma doradcza Agricensus szacuje, że w tygodniu kończącym się 19 lipca zbiory pszenicy w Rosji ukończono w 38% , a średnie plony wyniosły 3,6 t/ha (-8% rok do roku). Zbiór jęczmienia jest kompletny w 16%, średni plon wynosi 3,3 t/ha (-13%) – informuje serwis Kaack.

Z kolei Agriculture and Agri-Food Canada podniosło prognozę produkcji pszenicy w Kanadzie o 0,8 mln ton do 35,4 mln ton. We Francji i w Niemczech zbiory nadal są utrudnione ze względu na opady deszczu.

Notowania kukurydzy zamknęły się ceną 219,25 EUR/t w kontraktach na listopad.

Źródło: Kaack