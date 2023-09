Niewielkie ruchy cenowe w końcówce tygodnia: Ceny zbóż 21.09.2023

Kończący się powoli tydzień nie przynosi większych zmian w krajowych cennikach zbóż i rzepaku. Można powiedzieć, że rynek niejako zamarł i ruch w punktach jest na obecną chwilę niezbyt duży.

Do skupów rzadko kiedy trafiają obecnie większe partie ziarna, gdyż większość rolników zajęta jest przygotowaniami do siewu ozimin. To zaś sprawia, że i ruchy cenowe są bardzo mocno ograniczone, lub nie ma ich wcale.

Taka sytuacja z cenami może wynikać po części, jak twierdzą analitycy, z tego, że zbliżamy się już do minimów i dalsza presja spadkowa wydaje się dość mocno ograniczona. Nie oznacza to jednak, że ceny teraz gwałtownie wzrosną, ponieważ i tutaj w związku z dobrymi danymi światowymi odnośnie zbiorów przestrzeń do wzrostów jest w pewnym stopniu ograniczona.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 750 do 1060 zł za tonę. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie cały czas skupujący oferują ceny na poziomie od 670 do 800 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 830 zł/t. Na zbliżonych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 690 zł/t, a paszowe od 500 do 670 zł/t. W przypadku rzepaku ruchy cenowe nie są zbyt duże i maksymalna stawka wynosi obecnie 1870 zł/t. Niestety minimalne stawki cały czas znajdują się poniżej 1700 zł/t i obecnie rozpoczynają się one od 1660 zł/t.

Niezbyt wiele dzieje się także na rynku kukurydzy, która jest wyceniana minimalnie na 700 zł za tonę, a maksymalnie nie dostaniemy więcej niż 890 zł/t za ubiegłoroczne suche ziarno. W przypadku tegorocznej mokrej kukurydzy stawki wynoszą od 450 do 510 zł za tonę.