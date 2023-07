Nietypowa pułapka na gryzonie pomoże ochronić kombajn

Gryzonie to poważny problem, zwłaszcza w przypadku kombajnów zbożowych, które większość roku spędzają w garażu. Na pomysł jak sobie z tym poradzić wpadł pewien niemiecki rolnik.

Co prawda obecnie kombajny zaczynają już wyjeżdżać na pola, ale po żniwach przechodzą w stan hibernacji . Zaparkowane w garażu kombajny są dla gryzoni bardzo dobrym miejscem, gdzie gryzą kable, przekopują się przez izolację i tapicerkę lub pozostawiają odchody na wrażliwej elektronice. W najgorszym przypadku może to sparaliżować kombajn.

Na pomysł poradzenia sobie z tym problemem wpadł niemiecki rolnik Matthias Preussner, który udoskonalił pomysł swojego ojca, który już kilka lat temu wpadł na pomysł pułapki na gryzonie, które niszczyły jego maszynę. Powstały wówczas skrzynki podkładane pod koła, czyli swoisty prototyp obecnego rozwiązania nazwanego Mexbox. Matthias Preussner udoskonalił je i uczynił je lżejszymi i łatwiejszymi w obsłudze.

Zasada działania jest bardzo prosta – kombajn wjeżdża przez otwartą przednią ścianę do Mexbox. Gryzonie nie mogą już dostać się do opon, a tym samym wspiąć się wyżej do kombajnu, gdyż to koła są jedynym elementem, do którego mogą dotrzeć z ziemi. Więc jeśli ochronimy koła przed gryzoniami to ochronimy kombajn.

Dlatego Mexbox to skrzynka wykonana z gładkiej blachy stalowej, w której otaczająca krawędź z nawisem zapobiega przedostawaniu się myszy do środka skrzynki, która jest podstawiona pod każde koło kombajnu.

Aby ustawić kombajn w skrzynkach nie trzeba go oczywiście unosić, a wystarczy do skrzynek wjechać. Jest to możliwe, gdyż jedną ściankę można zdemontować, a po wjechaniu kołami z powrotem zamontować i zabezpieczyć dwoma śrubami.

Jak informuje konstruktor Mexbox działa na wszystkich kombajnach z czterema kołami i teoretycznie także na innych pojazdach. Mexbox został opracowany dla kombajnów z oponami o maksymalnej szerokości 800 mm. Opony 900 mm mogą pasować, ale potem robi się bardzo ciasno. Obecnie nie ma Mexboxa dla gąsienic, jednakże wg konstruktora trwają prace nad tym rozwiązaniem.

Jeśli zaś chodzi o cenę, która widnieje na stronie konstruktora www.mexbox.de, to kwota blisko 1 tys. euro wydaje się niemała, ale patrząc na to jakie szkody mogą wyrządzić gryzonie tego typu wydatek może się szybko zwrócić.

źródło: mexbox.de