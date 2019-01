Niesprawiedliwie niebo rozdziela wodę…

Ostatnie wspomnienie suszy w rolnictwie wcale nie jest odległe. W 2015 r. też borykaliśmy się z tym problemem, ale odczuwalnie dotknął nas on w drugiej połowie lata. Tymczasem ten sezon nie rozpieszcza nas od kwietnia – a wszystko wyglądało tak dobrze z początkiem wegetacji.

Zeszłoroczna jesień była bardzo deszczowa. Były problemy z terminowym zbiorem kukurydzy, w następstwie z siewem zbóż ozimych na tych stanowiskach. Rośliny ozime w niezbyt dobrej kondycji (szczególnie te z siewów listopadowych) wchodziły w okres spoczynku zimowego, ale znowu zima oszczędziła je łagodną aurą. Z początkiem 2018 r. rezerwuary wody gruntowej były duże i wegetacja zaczynała się optymistycznie, przy czym z dwutygodniowym opóźnieniem. Jednak po zimie od razu „wybuchło lato” z wysoką temperaturą (najcieplejszy kwiecień i maj w historii pomiarów) i niestety minimalnymi opadami. Deficyt wodny pogłębiał się z każdym kolejnym bezdeszczowym tygodniem. Sytuacja ta nie dotyczyła wszystkich regionów. Południowe województwa raczej mają lepiej…

Jak jest?

Ale już w pasie od północnych części Dolnego Śląska i Opolszczyzny, poprzez województwa łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie na północ jest coraz gorzej, a nawet dramatycznie źle. Jak informuje w raporcie (z 4 lipca) IUNG-PIB: najniższe wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) występują w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od –250 do –259 mm. Bardzo duży deficyt wody wynoszący od –240 do –249 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Bardzo duże niedobory wody notowano również na Kujawach oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego od –200 do –239 mm. W dalszym ciągu duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowano na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich, chociaż obszar ten przesunął się już bardziej na północ w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Natomiast w południowych rejonach Polski deficyt wody był już dużo mniejszy, wynosił od –50 do –100 mm.

Według szacunków IUNG (na 4.07.), spośród 14 grup roślin objętych oceną, ponad 40% powierzchni upraw zbóż jarych jest zagrożone suszą. W następnej kolejności dotyka ona rośliny bobowate (29,11%), zboża ozime (28,95%), krzewy owocowe (28,6%), truskawki (22,4%), tytoń (20,76%), rzepak i rzepik (17,82%), warzywa polowe (16,31%), drzewa owocowe (9,8%), kukurydze – na kiszonkę (6,57%) i na ziarno (6,56%), chmiel (2%), ziemniak (0,77%), burak cukrowy (0,04%).

Pod względem zbóż jarych najgorzej sytuacja wygląda w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, podlaskim, zachodniopomorskim (udział gmin zagrożonych – 100%). Identyczne zagrożenie odnośnie zbóż ozimych i roślin bobowatych dotyczy podlaskiego i zachodniopomorskiego, a w ponad 97% zagrożone są: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie. Podlaskie i zachodniopomorskie oraz pomorskie i lubuskie plantacje krzewów owocowych również dotyka największa susza, prawie w 100% gmin. Te pięć województw tasuje się na najwyższych miejscach we wszystkich rodzajach upraw. Zdecydowanie najlepiej sytuacja wygląda natomiast w każdej kategorii upraw w województwach: małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim oraz częściowo w dolnośląskim i łódzkim. W nich 0% lub niewielka liczba gmin jest zagrożonych. Dobra sytuacja w przypadku kukurydzy na ziarno i kiszonkę oraz ziemniaków czy buraka cukrowego wydaje się być także w mazowieckim.

Nierówno niebo obdarzało kraj deszczem. Jak donosi IUNG-PIB: w pierwszej dekadzie czerwca notowano bardzo duże zróżnicowanie kraju pod względem opadów atmosferycznych, od bardzo niskich we wschodniej części kraju (od poniżej 5 do 10 mm) po stosunkowo wysokie w zachodnich i południowych obszarach Polski od 10 do ponad 50 mm. Drugą dekadę tego miesiąca charakteryzowały bardzo niskie opady (do 5 mm) lub też notowano nawet ich brak w północnej Polsce. W południowej części kraju notowano wystąpienie opadów od 5 do ponad 50 mm (zwłaszcza w części południowo-wschodniej). Natomiast trzecia dekada obfitowała już w większe opady wynoszące na przeważającym obszarze kraju od 15 do 50 mm a na terenach południowej Polski przekraczających nawet 50 mm. Jedynie w północno-zachodniej Polsce notowano niskie opady atmosferyczne wynoszące od 5 do 15 mm, a miejscami w tej części kraju występowały obszary, na których w dalszym ciągu nie notowano deszczu.

Działania resortu

O konkretnej pomocy dla rolników, których gospodarstwa poniosły straty możemy mówić po oszacowaniu strat i dlatego apeluję o jak najszybsze powoływanie specjalnych komisji –mówił 20.06. minister Jan Krzysztof Ardanowski. Do 4.07. w gminach zagrożonych suszą powołano 1359 komisji szacujących straty, spośród których obecnie aktywnie działa ponad 1200 (jak mówił 8.07. Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW). Z ich danych wynika, że do 4.07. liczba poszkodowanych gospodarstw przekroczyła 42,5 tys., a powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi ponad 781,8 tys. ha.

Okiem rolnika



– U mnie jest sucho, jak wszędzie. W niedzielę 17 czerwca spadło tylko 13 litrów i do trzeciej dekady czerwca nie było już opadów. A od poprzedniego deszczu w maju, gdzie było w jedną niedzielę 17 litrów i potem w poniedziałek 3 litry, to 3 tygodnie było bez deszczu w ogóle. To katastrofa. Jedynie owies w miarę wygląda. Wszędzie jest bardzo sucho. Tam gdzie są słabsze gleby, to już w ogóle jest źle, na polach biało – mówi Marian Marciniak z Popowa (woj. łódzkie).

– Te deszcze padały tak lokalnie – np. w jednej gminie w powiecie lubańskim dwie wsie miały wodę, a pozostałe nie. I tam, 10 km od mojego pola pszenica daje 7 ton, uprawiana w tej samej technologii, a u mnie tego deszczu nie było, więc plon jest o 3,5–4 ton niższy – podkreśla Leszek Grala, rolnik z powiatu lubańskiego (woj. wielkopolskie)

. – Pokrycie Polski przez te stacje pomiarowe IUNG jest niedoskonale. Przez co wyniki badań są bardzo niesprawiedliwe. Poza tym, Puławy określają, w czym jest susza, a w czym jej nie ma, np. według instytutu teraz mamy suszę w zbożach ozimych, ale w rzepaku ozimym już nie. Jak deszczu nie ma, to nie ma go na wszystkich roślinach – dodaje M. Marciniak.

– Przy opadach punktowych w miejscach, gdzie nie ma suszy oznaczonej, to ona i tak występuje. Tam gdzie były te deszcze, a do tego są lepsze gleby, to straty są ok 20%, ale są też uprawy w zbożach jarych, czy też w strączkowych, że tam praktycznie są 100% straty. Pozostaje tylko puścić talerzówkę. Nawet kukurydza już „na ostatnim oddechu leci”… Nawet jak przyjdzie deszcz, to się nie nadrobi tych strat. I buraki cukrowe już liście pozwijały – zauważa Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. – Mamy gminy, gdzie jest 20 zgłoszeń o szacowanie strat, a są i takie, gdzie jest ich 300–400. W 50–60% gmin są komisje uruchomione, które szacują te straty – informuje Piotr Walkowski.

Wypowiedzi zebrała Renata Struzik