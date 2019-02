Niesłusznie naliczony VAT – do zwrotu

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sadownicy, którzy przekazali owoce na tzw. bezpłatną dystrybucję nie musieli uiszczać podatku VAT od dofinansowania przyznanego w ramach nadzwyczajnego unijnego wsparcia kierowanego do producentów, którzy zadeklarowali, że ich produkty nie będą oferowane do sprzedaży, lecz zostaną wycofane z rynku. Zatem podatek VAT był niesłusznie pobierany i powinno się go oddać tym, którzy go zapłacili.

W związku z tym Związek Sadowników RP zwrócił się do ministerstwa finansów o umożliwienie wszystkim zainteresowanym producentom biorącym udział w mechanizmie, odzyskania niesłusznie naliczonego podatku VAT.

– Zawnioskowaliśmy także o maksymalne uproszczenie procedury zwrotu pieniędzy tzn. poprzez np. wprowadzenie specjalnego wniosku/formularza, po wypełnieniu którego producent będzie mógł ten niesłusznie naliczony VAT odzyskać – mówi Mirosław Maliszewski, prezes ZSRP.

Źródło: ZSRP