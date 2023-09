Nieruchomość za opiekę. Umowa dożywocia: warunki, skutki podatkowe, możliwości rozwiązania i sprzedaży nieruchomości

Dość często seniorzy decydują się na podpisanie umowy dożywocia. Warto wiedzieć, w jakiej formie należy podpisać taką umowę, czy jej zawarcie wyklucza otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego, kiedy można ją rozwiązać, jak również czy opiekun musi osobiście sprawować opiekę nad dożywotnikiem.

Umowę dożywocia reguluje art. 908 – 916 Kodeksu cywilnego. Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy (dożywotnikowi) dożywotnie utrzymanie. W takim wypadku powinien on przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Dla zawarcia umowy o dożywocie zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości forma aktu notarialnego jest konieczna pod rygorem nieważności, a zatem jej niezachowanie pociąga za sobą bezwzględną nieważność czynności prawnej, co podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 29 stycznia 1999 r., sygn. akt I CKU 86/98.

Co istotne, zawarcie pomiędzy opiekunem a dożywotnikiem umowy dożywocia z art. 908 Kodeksu cywilnego nie jest przeszkodą dla uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Wykonywanie zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z umowy dożywocia, których pewna część może pokrywać się z czynnościami opiekuńczymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie ma wpływu na ocenę spełnienia przesłanki rezygnacji (niepodejmowania) zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnoprawną. Przesłanką taką nie jest także brak wspólnego zamieszkiwania osoby wymagającej opieki oraz osoby sprawującej opiekę.

Warto też pamiętać, że opieka w ramach umowy dożywocia nie musi być wykonywana osobiście przez zobowiązanego z umowy dożywocia. W wyroku z 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt A ACa 1949/15 Sąd Apelacyjny w Krakowie orzekł, że z treści art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego nie wynika, aby wszystkie świadczenia zobowiązanego w stosunku do dożywotnika muszą być realizowane osobiście. Wskazany wyżej przepis nakłada na nabywcę przede wszystkim obowiązek zapewnienia zbywcy nieruchomości dożywotniego utrzymania. Jakkolwiek z art. 913 § 1 Kodeksu cywilnego należy wnioskować, że immanentną cechą umowy dożywocia jest bezpośrednia styczność stron, to forma oraz sposób, w jakiej obowiązki będą realizowane przez zobowiązanego, są dowolne i mogą być kształtowane przez strony umowy – uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.

Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej dożywotnika. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jego własnością. Osobista odpowiedzialność współwłaścicieli jest solidarna. W wyroku z 29 listopada 2012 r., sygn. akt ACA 954/12 Sąd Apelacyjny w Poznaniu orzekł, że osoba będąca stroną umowy o dożywocie zbywająca następnie obciążoną nieruchomość przestaje ponosić odpowiedzialność względem dożywotnika. W przypadku zbycia nieruchomości zobowiązanym do płacenia renty będzie nabywca nieruchomości, zbywca odpowiada bowiem wyłącznie za świadczenia niewykonane do daty zbycia nieruchomości.

Prawo dożywocia ustanowione na rzecz kilku osób ulega w razie śmierci jednej z tych osób odpowiedniemu zmniejszeniu.

Zamiana na rentę oraz rozwiązanie umowy

Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

W wyjątkowych wypadkach sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

W wyroku z 20 lipca 2022 r., I ACa 1437/21 Sąd Apelacyjny w Krakowie orzekł, że wyjątkowy wypadek ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do krzywdzenia dożywotnika i złej woli nabywcy nieruchomości. Aby wypadek można było uznać za wyjątkowy w rozumieniu art. 913 § 2 Kodeksu cywilnego trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy inne środki, takie jak zamiana świadczeń wynikających z dożywocia na rentę, nie zapewnią już dożywotnikowi dostatecznej ochrony. Wyjątkowość wypadku może zachodzić np. w razie naruszania nietykalności cielesnej dożywotnika czy popełniania wobec niego innych czynów karalnych. Taki wypadek może zaistnieć także wtedy, gdy zobowiązany z umowy dożywocia porzuca nieruchomość bez zamiaru powrotu, pozostawiając dożywotników bez opieki i bez świadczeń, których zakres określa umowa, niwecząc w ten sposób społeczny i gospodarczy sens umowy.

Do rozwiązania umowy dożywocia nie wystarczy zatem samo stwierdzenie niewywiązywania się z obowiązków względem dożywotnika, z „wyjątkowością” mamy do czynienia wtedy, gdy zachowanie się zobowiązanego wobec dożywotnika jest szczególnie naganne. Wyjątkowy przypadek uzasadniający rozwiązanie umowy dożywocia należy wiązać nie tylko z krzywdzeniem dożywotnika, ale także z przejawem złej woli zobowiązanego. Chodzi o rażąco naganne zachowanie zobowiązanego, które wytworzyło taki stan, w którym nie jest możliwe dalsze wymaganie bezpośredniej styczności między stronami, a skorzystanie z innych środków (w tym zamiany na rentę) nie zapewni dożywotnikowi dostatecznej ochrony. Muszą mieć miejsce drastyczne przejawy zachowania zobowiązanego, gdy nie sposób już wymagać od dożywotnika dalszego utrzymania umowy dożywocia, nawet przy zamianie świadczeń z umowy na rentę.

W wyroku z 29 września 2021 r., sygn. akt IV CSKP 68/21 Sąd Najwyższy orzekł, że kształtowanie w sposób odmienny od pierwotnie umówionego wzajemnych obowiązków umowy o dożywocie nie narusza treści art. 908 Kodeksu cywilnego. Zgodny z wolą dożywotnika pobyt w domu pomocy społecznej i na jego własny koszt, sam w sobie, nie stanowi dostatecznej podstawy rozwiązania umowy o dożywocie.

Dożywotnik po rozwiązaniu umowy dożywocia nie może żądać zaległych świadczeń z tej umowy. Jeśli dożywotnik podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy, wtedy, po jej rozwiązaniu nie może żądać świadczeń zaległych odpowiadających wartości uprawnień określonych zgodnie z treścią umowy dożywocia. W przypadku rozwiązania umowy dożywotnik nie ma obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń, nieruchomość podlega zwrotowi w takim stanie, w jakim znajduje się w chwili uprawomocnienia się wyroku, a nabywca nieruchomości nie ma obowiązku zwrotu wartości niewykonanych na rzecz dożywotnika świadczeń.

Zatem w razie niewykonywania obowiązków przez opiekuna dożywotnik w pierwszej kolejności powinien domagać się wykonania należnych świadczeń. W dalszej kolejności istnieje możliwość zamiany świadczeń na rentę. Wreszcie, w ostateczności, dożywotnik może wystąpić z żądaniem rozwiązania umowy.

Sprzedaż nieruchomości przez opiekuna

Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa, przy czym zbyciem jest każde rozporządzenie nią w drodze czynności prawnej odpłatnej lub nieodpłatnej.

Wskazaną wyżej zasadę stosuje się również do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości.

Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z 9 maja 2018 r., sygn. akt III Ca 64/18 rozwiązanie umowy o dożywocie nie jest dopuszczalne po zbyciu nieruchomości obciążonej dożywociem. Przy czym, zbyciem w rozumieniu art. 914 Kodeksu cywilnego jest każde przeniesienie własności nieruchomości w drodze czynności prawnej, tak odpłatnej, jak i nieodpłatnej, tak więc np. w drodze sprzedaży, zamiany, darowizny. Zbyciem nie jest przejście własności w drodze dziedziczenia.

Co ważne, osoba, względem której ciąży na dożywotniku ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli wskutek tej umowy dożywotnik stał się niewypłacalny. Uprawnienie to przysługuje bez względu na to, czy dożywotnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, oraz bez względu na czas zawarcia umowy. Uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej umowy.

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości na podstawie umowy dożywocia

W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, dożywotnik nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie powstaje obowiązek podatkowy ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT. W konsekwencji organ podatkowy nie ma podstaw prawnych do określenia dożywotnikowi zobowiązania podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.