Niepozorna żółta skarbonka od John Deere’a. To ona oszczędza pieniądze (video)

O ciągniku John Deere 8R z przekładnią eAutoPowr sprzężonym z wozem Joskin Euroliner powiedziano już wiele. My tym razem skupiamy się na może mniej spektakularnym, ale równie ważnym, a może nawet ważniejszym elemencie tego zestawu. Czujniku HarvestLab, który pozwala dozować z składniki odżywcze niemal co do kilograma. O tym, jak działa cały system, przekonaliśmy się kilka dni temu.

Precyzyjne dozowanie nawozów naturalnych zawsze stanowiło duże wyzwanie. Możemy to w różnoraki sposób liczyć, jednak do pożądanej dokładności nadal zawsze będzie sporo brakowało. Czujnik HarvestLab pozwala na kontrolę dozowania naturalnych nawozów płynnych z ogromną dokładnością. Co więcej, pozwala również aplikować dany składnik (np. azot) w kilogramach na hektar; wówczas wóz asenizacyjny będzie dążył do dostarczanej dawki regulując wylewaną objętość nawozu.

Co więcej, wszelkie uzyskane podczas pracy dane możemy wykorzystać później w Operations Center. Mapa aplikacyjna może nam posłużyć do utworzenia mapy nawożenia pozostałymi składnikami.

Technicznie rzecz biorąc HarvestLab to czujnik optyczny działający na zasadzie spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR); na materiał wysyłana jest wiązka światła, część jest absorbowana, zaś część odbita zostaje poddana analizie. Uzyskane w ten sposób dane porównywane są z krzywymi kalibracyjnymi, żeby określić zawartość składników.