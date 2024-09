Niemiecki porządek – rolnicy będą mogli zbudować więcej niż 1 dom 

Niemiecki rząd federalny przyjął poprawkę do kodeksu budowlanego na korzyść przedsiębiorstw rolnych. Więcej czasu będzie na zmianę przeznaczenia budynków gospodarczych, będzie też możliwość rozbudowy budynków mieszkalnych w gospodarstwach rolnych.

Rząd Federalny Republiki Federalnej Niemiec przyjął poprawkę do Kodeksu Budowlanego wraz z prawem mającym na celu wzmocnienie zintegrowanego rozwoju miejskiego – informuje portal 3trzy3.pl.

Pierwszą zmianą będzie wydłużenie dozwolonego okresu zmiany przeznaczenia budynków gospodarczych. Budynki, w których niemieccy rolnicy dawniej trzymali krowy lub świnie, są obecnie często puste, ale dobrze zachowane. Do tej pory rolnicy musieli w ciągu 7 lat podjąć decyzję, co z nimi zrobić, teraz będą mieli na to 10 lat.

Drugą zmianą będzie pozwolenie na budowę w gospodarstwie, niezależnego od już istniejącego, drugiego budynku mieszkalnego jako dobudówki.

– Ze względu na zwiększoną średnią długość życia ludności, w jednym gospodarstwie często mieszkają więcej niż dwa pokolenia. W związku z tym, oprócz rozbudowy budynków mieszkalnych na obszarach zewnętrznych, ma być również możliwa budowa niezależnego budynku mieszkalnego jako dobudówki. W obu przypadkach liczba możliwych mieszkań jest również zwiększona do czterech. Warunkiem jest, aby były one wykorzystywane przez obecnych właścicieli i ich rodziny – czytamy w portalu 3trzy3.pl