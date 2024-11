Niemcy importują coraz więcej zbóż z Ukrainy i nie skarżą się na jakość

Jak informuje ukraiński portal latifundist.com, niemiecki import zbóż z Ukrainy do Niemiec bije kolejne rekordy i oficjalne dane wskazują, że od 2022 roku osiągnął rekordowy poziom 741 tys. ton. W tym roku do lipca było to już prawie 490 tys. ton.

Niemcy polubili ukraińską kukurydzę

Największy udział w imporcie ma kukurydza. Tylko w tym roku, do lipca, Niemcy sprowadziły około 447 tys. ton kukurydzy z Ukrainy, a w 2023 roku było to 619 tys. t kukurydzy.

Dalej możemy przeczytać, że w zeszłym roku import pszenicy był wyjątkowo wysoki – prawie 106 tys. ton. Jednak obecnie do lipca 2024 r. do importu zarejestrowano jedynie około 16,5 tys. ton. Przed wojną na Ukrainie zaś import pszenicy do Niemiec wahał się od zaledwie 6 tys. do 12 tys. ton.

Wysoka ocena jakości ukraińskich zbóż

Równocześnie wg. komunikatu, który na potrzeby interpelacji poselskiej posłów AfD wydał Rząd Federalny, możemy dowiedzieć się, że nie ma informacji o żadnych konkretnych nieprawidłowościach podczas kontroli ukraińskiego zboża przez oficjalną inspekcję żywności i pasz w Niemczech. Według danych rządu żywność i pasza importowana do UE z krajów trzecich, takich jak Ukraina, musi także spełniać wymogi przepisów dotyczących żywności i paszy obowiązujących w UE.

Źródło: latifundist.com