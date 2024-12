Niejasne prognozy zbiorów pszenicy w 2025r. sprzyjają jej cenom na Matif

Piątkowe notowania zakończyły się w Europie niewielkimi wzrostami cen pszenicy, dzięki trudnym do przewidzenia perspektywom przyszłorocznych zbiorów, ale już w przypadku rzepaku silniejsze euro i korekta po wcześniejszych silnych wzrostach, przyniosły spadki cen.

Marcowy kontrakt na pszenicę na Matif wzrósł w piątek o 0,25 EUR do poziomu 227,50 EUR/t, co dało tygodniowy wzrost do 6 EUR (2,7%). Jednakże w USA na CBoT marcowy kontrakt spadł o 1 centa do 557,25 centów/buszel (194 EUR/t), ale to i tak dało tygodniowy wzrost o 9,25 centa (1,6%).

Zbiory pszenicy w Rosji w 2025 trudne do oszacowania

Generalnie na tym rynku widać ostrożne podejście i wyczekiwanie, ponieważ perspektywy przyszłorocznych zbiorów pozostają bardzo trudne do określenia, a główną niewiadomą są zbiory w Rosji. Co prawda angielska agencja Argus Media podała w piątek dane wg których ​​zbiory pszenicy w Rosji w przyszłym roku wyniosą 81,5 mln ton, czyli nieco więcej niż tegoroczne 81,3 mln ton, to handlowcy mają cały czas z tyłu głowy dane odnośnie upraw ozimych, które pokazują, że ponad 1/3 powierzchni upraw w złe kondycji lub nie wzeszła wcale. To zaś sprawia, że na chwilę obecną trudno jest szacować z większą dokładnością perspektywy rosyjskich zbiorów.

Mocniejsze euro i realizacja zysków przynoszą spadki cen

Piątek przyniósł na giełdzie w Paryżu spadki cen rzepaku i lutowy kontrakt stracił 3,25 EUR spadając do 526 EUR/t. To zaś przełożyło się na spadek tygodniowego zysku do 18,25 EUR (3,6%). Także soja zanotowała piątek w niewielkie straty i kontrakt styczniowy zamknął się na poziomie 993,75 centów/buszel (345,50 EUR/t), co zmniejszyło tygodniowy wzrost do 4,25 centów (0,4%).

W Europie inwestorzy skupili się na realizacji zysków po bardzo dobrym ubiegłym tygodniu, a mocniejsze euro dodatkowo osłabiło notowania rzepaku. O tym jak potoczą się dalsze notowania cen oleistych trudno jest jednak na razie wyrokować, bo z jednej strony mamy perspektywę dobrych zbiorów soi w Ameryce Południowej, a z drugiej strony pod silną presją wzrostową znalazły się ceny rzepaku w Kanadzie po dużo niższych od oczekiwań szacunkach zbiorów jakie podało StatsCan.

