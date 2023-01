Nie tylko zboża. Ceny drobiu pod presją importu z Ukrainy

Gwałtowny wzrost importu ukraińskiego drobiu stwarza podstawy do niepokoju dla polskich hodowców; wszak Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej.

Polscy hodowcy mierzą się obecnie z dwoma zasadniczymi problemami. Pierwszy z nich to grypa ptaków, która nie dość że generuje ogromne straty ekonomiczne w gospodarstwach, w których zostaje stwierdzone ognisko choroby, to skutecznie ogranicza możliwości eksportowe, szczególnie do krajów spoza Unii Europejskiej. O ile bowiem kraje Wspólnoty uznają regionalizację na poziomie stref występowania choroby, to już kraje trzecie nie uznają regionalizacji w ogóle lub uznają ją na poziomie województw, a przecież w większości z nich stwierdzono już ogniska choroby.

Druga sprawa to import mięsa drobiowego z Ukrainy.

– Ukraina przed wybuchem wojny miała przyznany kontyngent eksportowy na poziomie 90 tys. ton. Od momentu zniesienia ceł eksportowych, czyli od czerwca 2022 do grudnia Ukraina wprowadziła na rynek Unii Europejskiej ponad 200 tys. ton mięsa drobiowego. Ceny znacznie spadły na rynku całej UE. Jest to ogromny problem dla polskich hodowców, dlatego że ceny po jakich sprzedawane jest mięso ukraińskie na rynku UE znacznie odbiega od kosztów produkcji w Polsce. Te koszty różnią się dlatego, że Ukraina nie musi spełniać tych wszystkich wymagań związanych z dobrostanem czy innymi czynnikami. Jako kraj, który nie jest w UE nie musi tego spełniać, w związku z tym produkuje je znacznie taniej tłumaczył dzisiaj w programie AgroFakty emitowanym na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa.

Polska produkuje rocznie prawie 3 mln ton mięsa drobiowego, z czego ponad połowa trafia na eksport, w większości (70 proc.) do krajów Unii Europejskiej.