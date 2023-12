Nie tylko dopłaty do kukurydzy. Będzie większa pula na 2-procentowe kredyty płynnościowe

Dziś o godzinie 7 gościem Rozmowy o 7 w radiu RMF FM była minister rolnictwa Anna Gembicka. Odniosła się ona do postulatów protestujących w Medyce rolników; chodzi o dopłaty do kukurydzy, kredyty płynnościowe i niepodnoszenie podatku rolnego. W dwóch pierwszych kwestiach Ministerstwo już podjęło odpowiednie działania.

– Mamy przygotowany projekt rozporządzenia, ja mam nadzieję, że on zostanie jak najszybciej przyjęty, projekt dotyczący z jednej strony dopłat do kukurydzy, z drugiej zwiększenia akcji kredytowej na kredyty płynnościowe 2%, bo to jest bardzo dobry instrument, ponieważ pierwotnie uruchomiliśmy akcję na 10 mld, teraz zwiększamy ją o 2,5 mld i widać, że ten mechanizm był bardzo potrzebny. Ale to, co jest najbardziej potrzebne, to są rozwiązania systemowe. Potrzebna jest dywersyfikacja w rolnictwie, zapewnienie takiej opłacalności, żeby nie były konieczne te dopłaty – mówiła dziś minister Gembicka.

Minister Gembicka odniosła się także do trzeciego postulatu rolników dotyczącego utrzymania na obecnym poziomie podatku rolnego stwierdzając, że nie jest ona w gestii władz centralnych, lecz samorządów, jednak wyraziła nadzieję, że rolnicy odstąpią od protestu na granicy po spełnieniu wyżej wymienionych postulatów.