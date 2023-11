Nie tylko do nowych modeli. Pomysł John Deere’a na ciągniki autonomiczne (video)

Autonomia, autonomia, autonomia. To bodaj najczęściej padające słowo podczas tegorocznych targów Agritechnica. Swoją odpowiedź w tym zakresie ma oczywiście John Deere, który zaproponował zestaw pozwalający pracować bez operatora ciągnikom 8RX.

Po raz pierwszy koncepcję jazdy autonomicznej John Deere zaprezentował w Las Vegas dla ciągników 8R. Obecnie system testowany jest w ciągnikach 4-gąsienicowych 8RX. Koncept skupia się jednak na ciągnikach już istniejących, dlatego “zestaw” do prowadzenia autonomicznego będzie dostępny nie tylko dla ciągników nowych, ale także dla RX-ów od roku modelowego 2020.

System co prawda nie jest jeszcze w produkcji seryjnej, jednak już pracuje na farmach testowych John Deere’a, a także pilotażowo u klientów w USA.

Póki co nie ma pomysłu, aby zestaw do prowadzenia autonomicznego pojawił się w mniejszych ciągnikach amerykańskiego producenta, co tłumaczone jest złożonością wykonywanych przez nich prac. Technologia jednak rozwija się bardzo szybko i kto wie, co przyniesie przyszłość…