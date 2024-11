Nie tylko chemia w ochronie roślin. Teraz także środki mikrobiologiczne. Co w ofercie?

Jeszcze dekadę temu środków mikrobiologicznych, zalecanych do ochrony w produkcji rolniczej było „jak na lekarstwo”. Obecnie do ochrony większości podstawowych upraw rolniczych, zarejestrowanych jest blisko 20 preparatów.

Nie jest to może imponująca liczba, ale widać, że jest to na całe szczęście tendencja wzrostowa.

Preparaty mikrobiologiczne w swoim składzie zawierają zazwyczaj mikroorganizmy pochodzące z różnych źródeł, np. naturalnych, półnaturalnych czy hodowlanych i są to najczęściej wirusy, mikroorganizmy (bakterie, grzyby, promieniowce) i makroorganizmy (nicienie, pasożytnicze i drapieżne owady oraz roztocza). Wykazują one zróżnicowaną funkcjonalność, najczęściej są wykorzystywane do ochrony upraw rolniczych jako biofungicydy czy bioinsektycydy.

Głównym celem tych preparatów jest zredukowanie populacji oraz ograniczenie konkurencji określonego agrofaga (np. szkodnika czy patogenicznego grzyba) do takiego poziomu, który byłby akceptowalny z ekonomicznego punktu widzenia dla plantatora. Należy podkreślić również, że środki mikrobiologiczne nie działają tak samo jak syntetyczne środki ochrony roślin (nie niszczą patogena w przeciągu krótkiego okresu), lecz ich istota ochronna polega na sukcesywnym ograniczaniu populacji konkretnego agrofaga, zwykle w dłuższej perspektywie czasowej, która niekiedy może przebiegać przez cały okres wegetacji rośliny chronionej.

Przewiduje się, iż w najbliższych kilku latach tego rodzaju środki, będą stanowiły co najmniej 30% wszystkich ś.o.r.. Będzie to oczywiście zależało w głównej mierze od „niewidzialnej ręki” rynku ś.o.r. (prawo popytu i podaży) a pośrednio związane będzie to również z wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań w opracowaniu formulacji użytkowych oraz wykorzystaniu nowych mikro i makroorganizmów, które będą stanowiły s.cz. tych preparatów mikrobiologicznych.

Wykaz środków mikrobiologicznych, które można stosować do ochrony większości typowych roślin uprawnych