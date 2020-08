Nie przeszkadzajmy rolnikom w ich pracy

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do osób mieszkających na wsi, aby nie przeszkadzali rolnikom w ich pracy. Zamiast donosić – zapytaj czy trzeba pomóc. Mieszkasz na terenie wiejskim – zintegruj się i zrozum specyfikę pracy twoich sąsiadów – rolników. Wtedy będzie się wszystkim łatwiej i zgodniej żyło.

Obecnie, jak podkreśla WIR, okres żniw, to bardzo krótki czas, ok. dwóch – trzech tygodni. Zbiór plonów odbywa się często w godzinach nocnych, z uwagi na możliwości wystąpienia opadów deszczu czy gradu, który zniszczyłby całoroczną pracę rolników.

– Praca rolnika jest pracą specyficzną, zależącą w 100% od aury! Z ziaren zbóż, które zbiera sąsiad rolnik za twoim płotem, będą bułki i chleb, które zjadasz na śniadanie! Przeniosłeś się z miasta na wieś – zaakceptuj jej specyfikę. To Ty dołączyłeś do wiejskiej społeczności, więc dostosuj się do jej charakteru! Odgłosy zwierząt, hałas maszyn, nieprzyjemna woń obornika, to nieodzowny element produkcji rolniczej, której finalnymi produktami jest to, co zjadasz każdego dnia – apeluje Piotr Walkowski, prezes WIR.

Zbliża się okres jesiennych prac polowych – będą wtedy wywożone na pola obornik i gnojowica. Nieprzyjemny zapach możesz czuć przez kilka dni – obornik, to naturalny nawóz wzbogacający glebę – jego zapach zniknie 2-3 dni po zaoraniu. Nie zgłaszaj tego faktu Policji, która zajmuje się tropieniem prawdziwych przestępstw. Twoje niepotrzebne interwencje tylko zakłócają sprawny przebieg prac polowych oraz potęgują zatargi i wzajemne urazy – dodają przedstawiciele zarządu wielkopolskiego samorządu rolniczego.