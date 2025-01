Nie przegap terminu! Ostatnie dni w 2025 r. na złożenie oświadczenia

Tylko do 30 stycznia 2025 roku rolnicy mają czas, by złożyć informacje o osiągniętych przychodach z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej. Kto powinien złożyć oświadczenie?

Termin ten dotyczy przedsiębiorców, którzy korzystają z pomocy finansowej, biorąc udział w programie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. Na złożenie informacji o osiągniętych przychodach mają oni corocznie 30 dni od zakończenia roku podatkowego. Pozostaje więc się spieszyć, bo 30 stycznia 2025 roku jest ostatnim już dniem, by dopełnić tych formalności.

Gdzie złożyć oświadczenie?

Dokument określający przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej należy złożyć w regionalnym oddziale ARiMR. Agencja udostępnia odpowiedni do tego celu formularz.

Jakie dane zawiera oświadczenie?

Beneficjent powinien uwzględnić w oświadczeniu dane, które są zgodne z biznesplanem oraz informacje z ewidencji księgowej w roku podatkowym. Konkretnie to, oświadczenie w ramach PROW 2014-2020 musi zawierać między innymi:

Przychody z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, zgodnie z biznesplanem i określeniem przedmiotu działalności według PKD.

Wydatki z tytułu utrzymania miejsc pracy, w tym wynagrodzenie pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne.

Co grozi za niezłożenie informacji o przychodach?

Jeśli beneficjent nie złoży oświadczenia do ARiMR na formularzu, który Agencja udostępnia, w terminie 30 dni od zakończenia roku podatkowego, to czekają go konsekwencje. Mianowicie jest to sankcja w postaci zwrotu 0,5% kwoty pomocy.

Premie PROW 2014-2020

Program wspiera finansowo różnicowanie działalności na obszarach wiejskich. Pomoc w postaci premii podzielona została na dwie raty. Natomiast jej wysokość zależy m.in. od biznesplanu i liczby nowych miejsc pracy.

Beneficjenci zobowiązywali się, że będą prowadzić działalność pozarolniczą, realizować biznesplan i przestrzegać określonych warunków, takich jak choćby terminowe składanie oświadczeń. Czasu na ostatni ważny dokument jest już mało.

Podpowiadamy, że formularz informacji o osiągniętych przychodach oraz wytyczne do niego można pobrać ze strony ARiMR (pkt 11).

Źródło: ARiMR