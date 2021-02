Nie ma szans na ratyfikację umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami zrzeszonymi w Mercosur

W tej chwili nie ma szans, aby Francja ratyfikowała porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską a grupą Mercosur – powiedział w poniedziałek jeden z urzędników z pałacu prezydenckiego w Paryżu.

Francja, największy producent rolny w UE, była jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników obecnej wersji umowy z grupą Mercosur, do której należą Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj, czwarty co do wielkości blok handlowy na świecie.

Porozumienie zostało osiągnięte w 2019 r., ale nie zostało jeszcze ratyfikowane.

Francja przytacza obawy dotyczące ryzyka gwałtownego wzrostu eksportu produktów rolnych z Mercosuru do Europy oraz wpływu przyszłej umowy na lasy i klimat.

Mercosur jest czołowym światowym eksporterem wołowiny, Brazylia jest potęgą w produkcji soi, podobnie jak Argentyna i Paragwaj.

Źródło: mercopress.com