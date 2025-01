“Nie ma podstaw, aby ceny nawozów zostały obniżone.” Ceny nawozów 11.01.2025

Wraz z początkiem roku przyglądamy się cenom nawozów mineralnych i sprawdzamy, czy sprzedawcy zaktualizowali swoje cenniki. Jak się kształtują ceny nawozów mineralnych na początku 2025 roku?

Końcówka ubiegłego roku charakteryzowała się wzrostem cen nawozów mineralnych, co było efektem m.in. wyższych cen gazu. Mimo dalszego wzrostu kosztów surowca, ceny nawozów na rynku krajowym na początku stycznia pozostały w większości na niezmienionym poziomie. W przypadkach, gdzie ceny uległy zmianom, zaobserwowaliśmy niewielkie spadki. Przykładem jest saletra amonowa megAN 33,5, której średnia cena względem końca grudnia spadła o około 15 zł/t. Obniżki dotyczą również Polifoski 6 oraz Soli potasowej, które staniały o około 10 zł/t. Nie mniej, ceny gazu pozostają w tendencji rosnącej, a na rynkach światowych ceny mocznika rosną.

Azot w górę

W porównaniu z grudniem 2024 roku ceny mocznika na Bliskim Wschodzie oraz w Egipcie rosną. W grudniu nawóz ten w Egipcie był wyceniany na 397 USD/t, a obecnie cena kształtuje się na poziomie 425 USD/t. Na Bliskim Wschodzie sytuacja wygląda podobnie – cena zwiększyła się z 365 USD/t do 380 USD/t. Różnice wynoszą około 25 USD/t w porównaniu miesiąc do miesiąca.

Kolejny producent wpisany na listę sankcyjną

Krajowa Administracja Skarbowa podjęła kolejne działania w ramach egzekwowania sankcji nałożonych na Białoruś i Federację Rosyjską, wpisując ROSTUMEL HOLDING LIMITED na listę sankcyjną. Przypominamy, że Grodno Azot będący kluczowym producentem nawozów azotowych na Białorusi, korzysta z przedsiębiorstw pośrednich, aby omijać nałożone sankcje, co umożliwia eksport ich produktów do Unii Europejskiej, w tym również do Polski. Wpis na listę sankcyjną skutkuje ograniczeniem dostępu tej firmy do rynku unijnego, osłabieniem gospodarki Białorusi i wsparciem unijnych producentów.

W uzasadnieniu decyzji szef KAS podkreślił, że firma ta aktywnie wspiera agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczestnicząc w obchodzeniu sankcji nałożonych na Białoruś i prowadząc nielegalny handel mocznikiem produkowanym przez objętą sankcjami unijnymi spółkę Grodno Azot.

Jak dotąd, KAS zablokowała ponad 70% mocznika, który wcześniej trafiał na rynek z Białorusi.

Wiosną nie będzie taniej

Hubert Kamola, Wiceprezes Grupy Azoty poinformował, że rośnie zainteresowanie nawozami produkowanymi przez Grupę Azoty z powodu nadchodzącego sezonu wiosennego oraz wysokiej jakości tych produktów.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące obniżek cen nawozów mineralnych w najbliższych miesiącach, Hubert Kamola stwierdził, że nie ma podstaw, aby ceny zostały obniżone, głównie z powodu rosnących cen surowców. Wskazał na wzrost kosztów gazu, soli potasowej i fosforytów, przy czym wysoki popyt utrzymuje ich ceny na stosunkowo wysokim poziomie na światowych rynkach. “Wymienione czynniki na ten moment nie dają podstaw do kształtowania cen nawozów poniżej cen z roku 2024” – ocenił Kamola.

W odniesieniu do dużego importu nawozów mineralnych do Polski, Wiceprezes podkreślił, że firma liczy na to, iż Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej pomoże w opracowaniu rozwiązań umożliwiających nałożenie ceł na nawozy pochodzące z tych regionów.

Zarząd Grupy Azoty poinformował, że firma produkuje obecnie 4,5 mln ton nawozów rocznie, a segment AGRO generuje średnio ponad 60% przychodów przedsiębiorstwa.

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB)

Nawóz Cena brutto (zł/t) MegAN 33,5 1706,70 Spadek ceny -14,50 zł/t Saletrosan 26 plus 1714,30 Bez zmian Saletrosan 30* 1748 Bez zmian Saletrzak 27 Standard Plus 1498,60 Bez zmian Siarczan amonu AS21 macro 1396,90 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1670,90 Bez zmian Salmag 1500,90 Bez zmian Canwil* 1474,60 Bez zmian RSM 32 1530,85 Bez zmian RSM 30* 1501,80 Bez zmian RSM 28* 1480,70 Bez zmian RSM 26N+3S Brak dostępności Pulan 34,4 1647 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2212,20 Bez zmian Polifoska 5* 2635,90 Bez zmian Polifoska 6 2780 Spadek ceny -10 zł/t Polifoska 7* Brak dostępności Polifoska 8 2811,40 Bez zmian Amofoska 4-16-18* 1959,60 Bez zmian Korn-Kali 1580,20 Bez zmian Sól Potasowa 1849 Spadek ceny -9,80 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3224,40 Bez zmian Super Fos Dar 2694,70 Bez zmian

*Ograniczona dostępność