“Nie ma obaw do wzrostu cen w nadchodzącym roku”. Ceny nawozów 21.12.2023

Rynek nawozowy w Polsce jak i na świecie nadal stoi w miejscu. Dotyczy to zarówno dystrybucji, które ostrożnie podchodzą do zapełniania magazynów na sezon wiosenny, ale też rolników, którzy nawozów nie kupują. Czy w związku z obecnym zastojem podażowo-popytowym na wiosnę rolnicy będą mogli z łatwością dokonywać zakupów, a nawozy do firm handlowych będą dostarczane na bieżąco?

Ciekawą analizę dotyczącą branży nawozowej na rok 2024 przedstawił w swojej publikacji Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ. Na podstawie wieloletnich badań rynku nawozów oraz aktualnych czynników związanych z produkcją i zainteresowaniem zakupami wśród rolników, ocenia, że nie ma obaw do wzrostu cen w nadchodzącym roku. Przewidywane jeszcze w październiku br. wzrosty cen gazu w kontraktach długoterminowych nie sprawdziły się, a to jeden z główniejszych czynników wpływających na ceny nawozów. W nadchodzących miesiącach ze względu na konieczność zastosowania nawozów odnotujemy wzrost popytu i jednocześnie być może ograniczoną dostępność w punktach sprzedaży (ze względu na możliwą kumulację zakupów w krótkim czasie). W efekcie może to wpłynąć na podwyżki cen, jednak ostatecznie nie możemy określić ich kierunku.

Obecnie wpływ na spadki czy też wzrosty cen detalicznych mają zmiany notowań u pojedynczych dystrybucji co wpływa na ich średnią cenę. Niemniej w większości punktach sprzedaży ceny od ubiegłego tygodnia pozostają bez zmian.

W kwestii dostępności nawozów w dalszym ciągu odnotowujemy braki Polidapu (produkcji Grupy Azoty) oraz Saletry amonowej Zaksan 32. Ograniczona została również dostępność Canwilu i RSM 28. W przypadku nawozów wieloskładnikowych stany magazynowe w firmach handlowych zostały pomniejszone o Amofoskę 5-10-25 oraz Polifoskę 5. Braki w magazynach związane są przypuszczalnie z tym o czym wspominaliśmy na początku – brakiem zainteresowania wśród rolników.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży (opakowania BB):