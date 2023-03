Nie ma miejsca na ustępstwa. Rozpoczynają się rozmowy rolników z ministrem Kowalczykiem

Rozpoczyna się właśnie spotkanie ministra Kowalczyka z rolnikami i już na wstępie są niesnaski, ponieważ zabroniono wstępu z telefonami i komputerami z czego mocno niezadowolony jest przewodniczący Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin.

– Żyjemy w XXI wieku i telefon ma służyć jako narzędzie zamachu na premiera? To jest narzędzie pracy więc czego się boisz Kowalczyk?- mówił Władysław Serafin.

Podobne niezadowolenie z faktu zakazu wniesienie sprzętu elektronicznego i ograniczonej liczby osób wpuszczonych na spotkanie wyrażał również lider Agrounii Michał Kowalczyk na swojej wcześniejszej konferencji.

Co do samych postulatów jakie przedstawione zostaną ministrowi Kowalczykowi wypowiedział się jeden z uczestników spotkania, Wiesław Gryn ze stowarzyszenia Oszukana Wieś.

Podkreślił on, że żądania są niezmiennie te same, czyli odcięcie od niekontrolowanego napływu ukraińskiego zboża, wprowadzenie ceł, skup interwencyjny oraz ujawnienie kto i ile tego zboża do kraju sprowadził.