Nie ma miejsca na dalsze spadki cen zbóż – najnowsza prognoza Credit Agricole: Ceny zbóż 12.12.2023

Rozpoczynający się kolejny tydzień grudnia dalej nie przynosi większych zmian w cennikach skupowych, ale można zauważyć konsolidację przy stosunkowo niskich poziomach, co według analityków znaczy, że przestrzeń do intensywnych spadków się wyczerpuje.

W swoim raporcie analitycy Credit Agricole zauważają, że ostatni kwartał przyniósł względną stabilizację na rynku zbóż i prognozują oni, że w bieżącym sezonie nie ma już przestrzeni do dalszego silnego spadku cen zbóż, co wynika z nadal napiętej sytuacji popytowo-podażowej na tym rynku, a także podwyższonej niepewności związanej z wojną w Ukrainie. W kolejnych miesiącach ceny zbóż w coraz większym stopniu determinowane będą przez oczekiwania uczestników rynku dotyczące wielkości zbiorów w sezonie 2024/25.

Uwzględniając czynniki krajowe przewidują oni, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 93 zł/dt i 84 zł/dt na koniec 2023 r. i ok. 107 zł/dt i 91 zł/dt na koniec 2024 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla tej prognozy są warunki agrometeorologiczne wśród kluczowych światowych producentów i eksporterów zbóż, a także publikacje pierwszych prognoz dotyczących wielkości światowych zbiorów zbóż w sezonie 24/25.

Wszystko to sprawia, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 750 zł/t i tutaj nie widać większych ruchów cenowych. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej która również nie uległa istotnym zmianom i obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 840 zł za tonę.

Dużych zmian nie widać w przypadku jęczmienia i obecnie za jęczmień paszowy stawki rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 790 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 610 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 560 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

W miejscu utknęły także wyceny żyta i to zarówno paszowego jak i konsumpcyjnego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się dalej w przedziale 510-650 zł/t , a paszowe jest wyceniane od 500 do 610 zł/t. Nieznacznie za to zyskał rzepak, którego minimalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1650 zł/t, a maksymalnie można za niego otrzymać 1860 zł/t.

Także w przypadku suchej kukurydzy nie odnotowaliśmy zmian w cennikach w rozpoczynającym się tygodniu i obecnie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 740 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 620 zł/t.