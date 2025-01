Nie ma komu prowadzić gospodarstw rolnych. Czy rolników w końcu zabraknie?

Społeczeństwo się starzeje. Co trzeci rolnik prowadzący gospodarstwo jest emerytem. Kto będzie gospodarzył, kto nas wyżywi w przyszłości?

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, europejskie rolnictwo się starzeje, ponieważ zaledwie 6% rolników ma mniej niż 35 lat. Więcej niż jeden na dwóch ma ponad 55 lat! Zaledwie 36% aktywnych rolników jest w wieku od 35 do 54 lat.

Jak podaje niemiecki Wochenblatt, w związku z zaistniałą sytuacją unijny komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen ogłosił, że ma zamiar lepiej wspierać młodych rolników, zwłaszcza w kontekście nadchodzącej reformy rolnej.

Europejski spis rolny wykazał, że w UE jest mało rolniczek w wieku poniżej 35 lat, bo zaledwie 26%, co daje najniższy wynik ze wszystkich branych pod uwagę w analizie grup wiekowych. Jak wynika z raportu przygotowywanego co dziesięć lat, w 2020 roku działalność gospodarczą prowadziła prawie co trzecia rolniczka w grupie wiekowej 35–64 lata, a kobiety w wieku powyżej 65 lat stanowiły 34% ogółu.

Polska ma najmłodszych rolników w Europie

Choć ogólne dane wskazują na to, że rolnicy w UE stanowią starzejącą się grupę społeczną, to są państwa, których liczba młodych producentów rolnych jest zadowalająca. Jak się okazuje, w Bułgarii, Polsce, Słowacji i Austrii od 2 do 4% wszystkich rolników stanowią kobiety w wieku poniżej 35 lat, natomiast w pozostałych państwach wartość ta jest o wiele niższa.

Natomiast w przypadku młodych rolników w wieku poniżej 35 lat wskaźnik jest niższy niż 2% tylko w Portugalii i na Cyprze. W czołówce państw ze wskaźnikiem na poziomie od 8 do 10% znajdują się Słowacja, Luksemburg i Austria. Co istotne, Polska wraz z Niemcami i Francją, znajduje się wśród państw, w których jest od 6 do 8% rolników w wieku poniżej 35 lat.

Wykształcenie rolników

Jak się okazuje, liczba młodych rolników w wieku poniżej 35 lat w Niemczech, którzy mają pełne wykształcenie zawodowe, jest przeciętna i wynosi 25%. Dla porównania: w Holandii jest to ponad 70%, we Francji około 70%, a Austria ma tu około 35%. W Danii, Włoszech i Hiszpanii odsetek młodych rolników z pełnym wykształceniem zawodowym wynosi czasami znacznie mniej niż 15%.

Powierzchnia gospodarstw w UE

W 2020 r. unijni analitycy ustalili, że istniało 9,1 mln gospodarstw, spośród których 64% miało powierzchnię poniżej 5 ha, 29% uprawiało od 5 do 50 ha, a zaledwie 7% prowadziło produkcję na obszarze powyżej 50 ha.

Źródło: wochenblatt-dlv.de