Nie kupisz go we Francji, nie spełnia norm emisji spalin. Nowy John Deere 9RX, największy ciągnik na świecie (video)

Doczekaliśmy się. Największy ciągnik na świecie – John Deere 9RX 830 – wreszcie zadebiutował w Polsce. Dlaczego nie kupią go rolnicy we Francji? Dlaczego nie spełnia normy emisji Stage V? O tym wszystkim i wiele więcej można dowiedzieć się z naszego materiału.

Moc maksymalna do 913 KM, dopuszczalna masa całkowita przekraczające 40 ton. Te liczby robią wrażenie. Seria 9RX powiększa się o trzy nowe modele: 710, 770 i 830 jeśli chodzi o moc znamionową. To co przyświecało amerykańskiemu producentowi w projektowaniu tych ciągników to brak kompromisów. Brak kompromisów jeśli chodzi o wydajność, nacisk na glebę (wszystkie ciągniki wyposażone w gąsienicowe układy jezdne), precyzję i komfort.

Nowa linia produkcyjna dla nowych RX-ów

Zanim ciągniki trafiły do produkcji przechodziły dwuletnie testy polowe na polach Ameryki Północnej i Australii. Dla nich również powstała zupełnie nowa linia produkcyjna.

– To jest zupełnie nowa konstrukcja, a ona wymagała stworzenia oddzielnej linii produkcyjnej. Ta konstrukcja modułowa tego ciągnika wymaga też przejścia na kolejny poziom produkcji – podkreśla Szymon Kaczmarek z firmy John Deere.

Znany silnik, ulepszona przekładnia

Nowy poziom wydajności to zasługa m.in. silnika. Dotychczas w modelu 9RX 640 mieliśmy do czynienia z silnikiem o pojemności 13,6 litra o mocy 691 koni i około 3000 Nm momentu obrotowego. Dzisiaj jest to 18 litrów, nie 691 koni, a 913 koni mocy maksymalnej bez boosta i aż 4200 Nm; jest to jednostka znana z sieczkarni z serii 900.

Nowy ciągnik to także nowe podwozie o konstrukcji modułowej. Ciągnik został wydłużony, zmieniono rozkład mas oraz przeniesiono zbiornik paliwa z tyłu na środek.

Przekładnia E21 to tak naprawdę ewolucja przekładni E18, która ma 3 przełożenia więcej i została dostosowana do przeniesienia niebotycznego momentu obrotowego na gąsienice. To jednak nie wszystko, bowiem w stosunku do E18 znacznie szybciej reaguje na zmiany przełożeń.

636 litrów/min wydatku hydrauliki

Układ hydrauliczny dzięki kombinacji trzech pomp oferuje wydatek aż 636 litrów na minutę.

– Jest to pierwszy ciągnik John Deere, który, uwaga, ma oddzielny układ hydrauliczny na pracę na zewnątrz i oddzielny układ hydrauliczny na układ przekładni, kierowniczy czy hamulcowy. Było to wynoszone tym, że tak duży wydatek układu hydraulicznego, czyli te 600 litrów, po prostu trzeba było oddzielić od skrzyni biegów, a to, że jest to oddzielone, daje nam to możliwości, że wydłużamy ten okres międzyobsługowy – mówi Kaczmarek.

Potężna masa

Ciągnik bez zestawu obciążników waży ok. 33 tony. To aż o 6 ton więcej w stosunku do największego dotychczas modelu. Jeżeli jednak mówimy o DMC, nowy John Deere zamyka nam się z wartością już ok. 42 ton.

Poza zestawem obciążników montowanych na zaczepach, producent przewidział specjalne walizki, które mocujemy na każdym wózku jezdnym, tak aby łącznie ten ciągnik mógł ważyć około 38 ton.

Ułatwiona obsługa

Jeśli chodzi o kabinę, to tutaj też doszło do szeregu zmian, głównie jeśli chodzi prawą stronę. To, co może się rzucić w oczy, to wielka szyba z prawej strony. Prawa konsola, która została zredukowana do minimum, tak aby zwiększyć szybę z prawej strony, tak aby też podłoga dla operatora oferowała jeszcze więcej miejsca na nogi.

Przeniesienie zbiornika paliwa do przodu zdecydowanie poprawiło widok operatora do tyłu; jesteśmy w stanie zobaczyć zaczep rolniczy piątej kategorii oraz z lewej strony to, co charakterystyczne, czyli zintegrowany układ zaciągania powietrza, który chowa się idealnie za słupkiem lewym A Żeby operatorowi było jeszcze bardziej komfortowo, zmieniono również amortyzację kabiny. Amortyzacja kabiny w poprzednich modelach jest również czteropunktowa, natomiast obecna bardziej może poruszać się do przodu i do tyłu.

9 RX a rolnictwo 4.0

Ciągnik wyposażono standardowo w wyświetlacz G5 Plus Command Center z przekątną 12,8 cala. Dodatkowo zaproponowano darmowy Operation Center, darmowy JD-Link, aby uzyskać bezprzewodową wymianę danych oraz licencję na prowadzenia automatyczne, licencja na kontrolę sekcji, która jest tutaj wyposażeniem standardowym. Co więcej, również odbiornik Starfire 7500 zintegrowany w dachu, jest tutaj wyposażeniem standardowym.

– Nowy poziom wydajności to silniki o mocy maksymalnej do 913 KM, to wydatek hydrauliki 636 litrów na minutę, to 38 ton z dociążeniem i to oczywiście lider rolnictwa precyzyjnego. To gotowe rozwiązanie na to, żeby zwiększyć wydajność, na to, żeby utrzymać ochronę gleby, na to, żeby cały czas pracować z precyzją oraz na to, żeby pracować z jeszcze wyższym komfortem – podsumowuje Szymon Kaczmarek.