„Nie jestem zwolennikiem mycia maszyn”. Jak zabezpieczyć maszyny na zimę?

Ostatnie ciepłe dni to idealny moment, by zadbać o maszyny rolnicze i przygotować je na trudne zimowe warunki pogodowe. Swoimi doświadczeniami w tej kwestii podzielił się Wojciech Kaleciński, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Krobusz.

Kontrola płynów chłodniczych – podstawa przygotowań

Podstawową rzeczą, którą zaleca prezes Kaleciński, jest sprawdzanie stanu cieczy chłodzącej w chłodnicach.

– Płyny mają swój okres stuprocentowej przydatności. Dlatego sprawdzamy je za pomocą glikomatów, czy wytrzymają jeszcze do –150 st. C, czy do – 200 st. C, Tam, gdzie stosujemy wodę, spuszczamy ją z układów, żeby nie rozsadziła silnika. Ale z reguły stosujemy płyny, które są bezpieczne, nie powodują zakamienienia chłodnic, nie rdzewieją wewnątrz bloki – mówi Kaleciński.

Mycie i konserwacja maszyn

Wojciech Kaleciński nie jest zwolennikiem mycia maszyn, ale podkreśla, że czasami jest to konieczne, zwłaszcza w przypadku narzędzi uprawowych.

– Maszyny myjemy teraz, gdy jest jeszcze w miarę ciepło i ten, który myje, nie zmarznie. Po umyciu konserwujemy je, na przykład smarując odkładnice, aby nie rdzewiały. Dzięki temu wiosną pług będzie gotowy do pracy bez dodatkowego czyszczenia – wyjaśnia.

Przygotowanie opryskiwaczy

Opryskiwacze to jedne z najważniejszych maszyn rolniczych, w dodatku pracują z wodą, więc przed zimą wymagają szczególnej uwagi.

– W opryskiwaczach znajdują się filtry, dysze i przewody, które są szczególnie narażone na przymarzanie. Po dokładnym umyciu zalewamy urządzenie płynem niezamarzającym i przepuszczamy go przez cały układ. To skutecznie chroni opryskiwacz przed uszkodzeniem w zimie, bo nawet jeśli zostaną resztki tego płynu, to przecież on nie zamarznie – tłumaczy Kaleciński.

Schowanie sprzętu pod dach

Maszyny i urządzenia, warto też schować pod dachem, by zabezpieczyć je przed deszczem i śniegiem.

– Pozostawione na dworze maszyny są narażone na wilgoć, która może uszkodzić łożyska czy inne elementy. Pracujemy w trudnych warunkach, więc dbanie o sprzęt to inwestycja w jego dłuższą żywotność – dodaje prezes RSP Krobusz.

Dbanie o sprzęt to inwestycja w przyszłość

Jak podkreśla Wojciech Kaleciński, przygotowanie maszyn rolniczych do zimy to obowiązkowy krok, który pozwala uniknąć przykrych niespodzianek na wiosnę. Systematyczna konserwacja i odpowiednie zabezpieczenia nie tylko przedłużają żywotność sprzętu, ale również pomagają ograniczyć koszty związane z naprawami.

To ostatni moment, by zadbać o maszyny przed nadchodzącą zimą – warto skorzystać z porad ekspertów i uniknąć problemów w sezonie wiosennym.

