Nie dość, że ceny nawozów są wysokie, to nie ma gdzie ich kupić

Rolników tuż przed świętami zelektryzowała wiadomość o nowych, wyższych cenach nawozów azotowych. Okazuje się jednak, że nie tylko cena stanowi obecnie problem.

Okazuje się bowiem, że obecnie nawet jeśli już zdecydowalibyśmy się na kupno i tak drogich nawozów, to ich zwyczajnie nie dostaniemy, ponieważ wielu dużych dystrybutorów wstrzymało sprzedaż.

Dzwoniąc do większych dystrybutorów i dopytując o możliwość zakupienia saletry czy mocznika najczęściej słyszeliśmy odpowiedź, że w chwili obecnej sprzedaż została wstrzymana i jeszcze nie wszyscy dostali nowe cenniki. Nikt nie jest w stanie określić wysokości cen nowych dostaw, a to co jeszcze na placach zostało, nie podlega na ten moment sprzedaży.

Nawozy azotowe, jeśli jeszcze gdzieś dostaniemy od ręki, to najczęściej u małych dystrybutorów, którzy wyprzedają swoje zapasy. Także od nich słyszeliśmy, że cena za saletrę czy mocznik to cena obowiązująca tylko do wyczerpania i tak już niedużych zapasów, które posiadają. Natomiast jak będzie wyglądała cena z nowych dostaw dystrybutorzy nie są w stanie do końca określić, gdyż wielu nie dostało jeszcze nowych cenników.

Z rozmów z dystrybutorami nawozów wyłania się dość nieciekawy obraz obecnej sytuacji, ponieważ, jak sami przyznają, marża na tonie nawozu, czy kosztuje on 1 tys. czy 4 tys. zł właściwie się nie zmienia, a rolnicy kupują wyraźnie mniej. To zaś w kolejnym sezonie odbije się nie tylko na samych dystrybutorach ale również na zauważalnie mniejszej produkcji, chociażby zbóż.