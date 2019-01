Nie dla GMO w Polsce

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO (ICPPC) wspólnie z Fundacją Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT 28 marca przed Pałacem Prezydenta na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie o godz. 11:00 organizuje pikietę w celu wyrażenia weta dla ustawy o GMO.

W ocenie Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO obecny projekt ustawy o GMO jest sprzeczny z Konstytucją RP, narusza przepisy o ochronie zdrowia, środowiska i własności rolnej, a ponadto jest sprzeczny z deklaracją rządu, że Rzeczpospolita Polska ma być krajem wolnym od GMO.

– Wbrew oficjalnemu stanowisku rządu, który w fałszywym przekazie medialnym ogłasza, iż znowelizowana ustawa całkowicie zabezpiecza Polskę przed GMO, zapisy noweli ustawy w obecnym brzmieniu zawierają regulacje legalizujące prowadzenie upraw roślin GMO na terytorium naszego kraju, bez żadnej prawnej możliwości zastosowania skutecznej ochrony.

Konstrukcja prawna noweli ustawy o GMO jest wadliwa i sprowadza się do ustawowego przyzwolenia na uprawy transgeniczne na terytorium RP, co jest jednoznaczne z przyznaniem prawa do biologicznego skażenia naszego kraju na niespotykaną dotychczas skalę.

Wprowadzenie upraw GMO do Polski spowodowałoby: nieodwracalne skutki zdrowotne dla całego narodu, nieodwracalne szkody dla środowiska naturalnego, utratę suwerenności żywieniowej naszego kraju, wyeliminowanie Polski z rynku jako dostawcy zdrowej, nieskażonej żywności na rynki europejskie i światowe, dewastację rolnictwa oraz polskiego przemysłu rolno-spożywczego – można przeczytać w apelu ICPPC.

– Polscy rolnicy i konsumenci, rodzice, dziadkowie, synowie i córki, w środę 28 marca będą apelować do Prezydenta RP o zawetowanie projektu ustawy w celu wprowadzenia proponowanych przez stronę społeczną poprawek do ustawy o GMO,

względnie o skierowanie przedmiotowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją RP. Niezależnie od tego będziemy apelować o podjęcie skutecznych działań w sprawie wpisania do Konstytucji RP bezwzględnego zakazu stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie oraz żywieniu ludzi i zwierząt – mówi Lena Huppert z ICPPC.

Organizatorzy pikiety zamierzają spotkać się z Prezydentem RP w celu wręczenia pisma wyjaśniającego wadliwość obecnej ustawy o GMO oraz petycji z podpisami tysięcy Polaków, którzy domagają się całkowitego zakazu GMO w naszym kraju.

Źródło: ICPPC