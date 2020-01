Nie dajmy się zwieść lobbingowi organizacji pseudoekologicznych

10 stycznia odbyło się kolejne już posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. W obradach uczestniczyła też posłanka Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Piekarska, która przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi na rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych.

– Obawiamy się, że jest Pani celowo wprowadzana w błąd przez organizacje, które mienią się „ekologicznymi”- podkreślali zgromadzeni rolnicy, którzy zaapelowali, by nie dała się zwieść lobbingowi organizacji pseudoekologicznych. Przekazali oni na ręce poseł Piekarskiej list, w którym zaapelowali o rzetelną debatę w tej sprawie i zawrócenie z drogi, którą obrała w tej sprawie.

– Od co najmniej dwóch lat rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt na futra żyją w nieustannym strachu. Kredyty zaciągnięte przez nich na kilkanaście lat pod zastaw domów, mogą zostać niespłacone, banki odmawiają im kredytów. Jedną z najtrudniejszych chwil przeżywają również hodowcy drobiu i producenci jaj. Ci ostatni, w wyniku rozmów, które ponad ich głowami prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia „Otwarte Klatki” z właścicielami „Biedronki”, nie będą już mogli sprzedawać w tej sieci swoich produktów – czytamy w liście.

– My, młodzi polscy rolnicy, którzy zdecydowaliśmy się zostać na ziemi swoich ojców, po raz kolejny musimy mierzyć się, nie z konkurencją z Zachodniej Europy, ale z własnymi rodakami, którzy siedząc w ławach sejmowych „lekką ręką” chcą decydować o naszym życiu i przyszłości naszych dzieci. Zwracamy się do Pani poseł z prośbą, ale i zaproszeniem do prawdziwej, merytorycznej dyskusji z fachowcami i praktykami. Nasze gospodarstwa, które dzięki ciężkiej pracy i potężnym kredytom, mogą dziś konkurować na światowych rynkach, pozostają dla Pani otwarte. Bez względu na to, czy są to hodowle drobiu, futer, trzody chlewnej, etc. Jako młodzi rolnicy, którzy ciężką pracą przyczyniają się do budowania gospodarczych sukcesów naszego państwa, prosimy o zawrócenie z tej drogi i nie niszczenie nam życia – apelowali rolnicy.

W pracach Zespołu wzięło udział wielu polityków, reprezentujących różne partie m.in. poseł Jarosław Sachajko, poseł Robert Telus, poseł Stefan Krajewski, poseł Robert Winnicki czy poseł Krzysztof Bosak. Na posiedzeniu zespołu obecnych było ok. 200 rolników z całej Polski, a także kilku reprezentantów z tzw. organizacji prozwierzęcych.

Źródło: IGR

Opracował: Krzesimir Drozd