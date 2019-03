,,Nie daj się wkręcić ‘’ – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, której celem jest ograniczenie wypadków w rolnictwie.

Ogólnopolska kampania „Nie daj się wkręcić” będzie miała charakter wielokierunkowy, w jej ramach odbędą się: XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, XXV Konkurs W rolnictwie można pracować bezpieczniej, IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje. Ponadto w całej Polsce odbędą się liczne spotkania, szkolenia bhp, pogadanki prewencyjne w szkołach, a podczas targów, dożynek i innych wydarzeń rolniczych pracownicy KRUS edukować będą rolników w sprawie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania ograniczające ryzyko wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych.

– Kasa od lat uczy rolników bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Mam nadzieję, że kampania prewencyjna „Nie daj się wkręcić” w jeszcze szerszym stopniu przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie, zwiększy świadomość społeczną oraz przyczyni się do zmiany postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym – mówi Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS.

Statystyki wskazują na spadek liczby wypadków w rolnictwie. W poprzednim roku zgłoszono do KRUS 15 295 wypadków, tj. o 2 866 mniej niż w 2017 roku, a wskaźnik wypadkowości obniżył się z 10,2 w 2017 r. do 9,5 w 2018 r. „Pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń” to zaraz po „upadku osób” grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej.

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, kontynuując działania podjęte w ramach zeszłorocznej kampanii „Upadek to nie przypadek”, poszerza swój przekaz komunikacyjny o informacje na temat bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych – podsumowuje prezes Hadzik.

Źródło: KRUS