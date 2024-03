“Nie chcą nas wypuścić”. Gorąco pod Sejmem, policja użyła wobec rolników gazu łzawiącego (video)

Dzisiejszy protest rolników bynajmniej nie zakończył się pod kancelarią premiera. Część protestujących po nieudanej próbie spotkania z Donaldem Tuskiem ruszyła pod Sejm. Tam “w ruch” poszły kostka brukowa, butelki i gaz łzawiący.

Jak relacjonował przewodniczący NSZZ Solidarność RI Tomasz Obszański, w pewnym momencie pojawił się problem z opuszczeniem zgromadzenia, gdyż z każdej strony uniemożliwiała to policja. Na miejscu pojawił się także wóz wyposażony w armatkę wodną.

– Jakaś prowokacja ze strony Policji, przyjechał samochód, który będzie pewnie polewał wodą. Jest gaz, nie wiem, co tu się będzie dalej działo. Uważam, że to jest prowokacja wobec protestujących. Protest był pokojowy, widzę, że policja zaczęła tutaj zaogniać, nie chciano nas wpuścić do sejmu, żeby złożyć petycję. Dzieją się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca – mówił Tomasz Obszański.

– Chcemy stąd wyjść, jechać do domu, a tutaj nikt nas nie chce wypuścić, jesteśmy otoczeni kordonem policji, który stara się zaogniać tę sytuację – dodał.