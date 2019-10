New Holland zdobywa trzy srebrne medale w kategorii innowacje na targach Agritechnica 2019

Marka New Holland Agriculture zdobyła trzy srebrne medale, przyznawane przez niezależne jury ekspertów organizacji DLG za innowacje, które poprawiają komfort pracy operatora, zwiększają wydajność i redukują koszty prowadzenia żniw i belowania.

Carlo Lambro, Prezydent marki New Holland Agriculture, powiedział: – Jesteśmy niezwykle dumni z nagród, które są świadectwem podejścia marki do innowacji, które w całości koncentruje się na dostarczaniu klientom praktycznych korzyści przy codziennej pracy z maszynami. Sprzęt ten daje niezrównany komfort, pozwala ograniczyć zmęczenie operatora i zwiększyć wydajność jego pracy, a także ogólną wydajność przy prowadzeniu gospodarstwa i jego rentowność.

Układ przeniesienia napędu do pras wielkogabarytowych o wysokim stopniu zgniotu – nowatorskie rozwiązanie w branży: większa wydajność, większy komfort i ochrona układu przeniesienia napędu ciągnika

Unikatowa koncepcja układu przeniesienia napędu obejmuje dwubiegową przekładnię typu Powershift, która pozwala płynnie uruchomić prasę i zapewnia 79-procentowy wzrost momentu obrotowego. Gdy WOM ciągnika osiągnie prędkość 850 obr/min, funkcja automatycznego startu włącza prasę i automatycznie przełącza się z 1. na 2. bieg, przyśpieszając koło zamachowe do jego maksymalnej prędkości wynoszącej 1450 obr/min, która należy do najwyższych w tej klasie. Pomaga ona WOM-owi ciągnika w uruchomieniu koła zamachowego, a jednocześnie chroni układ przeniesienia napędu ciągnika i prasy. Koło zamachowe o średnicy 1100 mm jest znacznie cięższe i większe niż w modelu BigBaler Plus i dostarcza 2,3 raza więcej energii, co przekłada się na komfortowy i efektywny proces belowania. Zintegrowany w skrzyni biegów, wielotarczowy hamulec z wewnętrznym układem chłodzenia wyhamowuje i zatrzymuje tłok, gdy osiągnie on swoją optymalną pozycję startową. Służy on także jako hamulec awaryjny i umożliwia zatrzymanie tłoka w ciągu 8 sekund. Wśród kolejnych zalet dla użytkowników należy wymienić tryb serwisowy o niższych obrotach układu przeniesienia napędu i zabezpieczenie przeciążeniowe.

System omłotu CX: niższe koszty eksploatacji, wyższa jakość ziarna, większy komfort

Srebrny medal stanowi uznanie dla innowacji marki New Holland, które zostały wprowadzone, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność czterobębnowego systemu omłotu w kombajnach CX z bębnem o średnicy 750 mm. Nowy, podzielony na segmenty bęben Ultra-FlowTM, o przestawionej konfiguracji cepów, zapewnia płynny przepływ masy żniwnej, co przekłada się na wyższą wydajność, redukuje zatory i poziom hałasu w kabinie, a tym samym zwiększa komfort pracy operatora. Podczas procesu omłotu zużywa on o 16% mniej mocy, co pozwala obniżyć zużycie paliwa i zwiększyć wydajność kombajnu nawet o 10%. Pokryte powłoką z poliuretanu płyty odrzutnika, pozwalają znacznie poprawić jakość ziarna i zredukować ilość jego uszkodzeń o nawet o 34% w porównaniu do standardowej konfiguracji. Z kabiny można teraz zdalnie i płynnie regulować odległość pomiędzy separatorem obrotowym a klepiskiem systemu Multi-Thresh™ w zakresie od 20 do 60 mm. Dzięki tej regulacji operator może utrzymać wydajność przez cały dzień i zwiększyć dzienną produktywność.

System sterowania prasą do ciągnika T7: wyższy komfort, większa wydajność, o 12% niższe zużycie paliwa

Zastosowany w ciągnikach T7, nowy tryb pracy z prasą marki New Holland zapewnia płynną współpracę ciągnika i wielkogabarytowej prasy kostkującej, znacznie zmniejszając kołysanie wzdłużne kabiny i zmiany prędkości obrotowej silnika. Ciągnik T7 rozpoznaje podłączenie prasy i włącza tryb pracy z prasą w układzie sterowania amortyzowaną osią przednią, zmieniając sztywność amortyzacji odpowiednio do stopnia ubijania materiału przez prasę. Pozwala to zredukować średnio o 15% ruchy kabiny, co przekłada się na wyższy komfort pracy i mniejsze zmęczenie operatora. Tryb pracy z prasą wpływa również na system regulacji prędkości obrotowej silnika i ogranicza zmiany prędkości podczas cyklu belowania o nawet 26%, dzięki czemu WOM równomierniej pracuje i rośnie wydajność. Pozwala to zwiększyć komfort operatora i wydajność oraz zmniejszyć zużycie paliwa w trakcie belowania o 12%.

Informacja prasowa New Holland