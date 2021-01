New Holland zdobywa nagrodę Good Design 2020 za prasę BigBaler 1290 High Density

Marka New Holland wyróżniona została prestiżową nagrodą Good Design® w kategorii przemysłowej za prasę BigBaler 1290 High Density, przyznawaną przez Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design oraz European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.



Międzynarodowy panel jury Good Design®, złożony z profesjonalistów z dziedziny designu,

wiodących ekspertów w tym sektorze, dziennikarzy oraz krytyków zajmujących się designem, nagrodził prasę BigBaler 1290 High Density.

Prasa BigBaler 1290 High Density była jednym z projektów produktów wybranych przez jury spośród rekordowej liczby zgłoszeń od wiodących światowych producentów oraz firm

zajmujących się wzornictwem przemysłowym i graficznym z ponad 48 krajów. Nagroda jest

wyrazem uznania za najbardziej innowacyjne i najnowocześniejsze produkty przemysłowe i

projekty graficzne tworzone na całym świecie, a wybór opiera się na kryteriach najwyższej jakości wzornictwa, funkcjonalności i estetyki – standardach wybiegających poza przeciętne projekty produktów i grafiki dla konsumentów. Jako zdobywca nagrody, prasa BigBaler 1290 High Density zostanie zamieszczona w publikacji Good Design Yearbook na rok 2020-2021.

Gama tych maszyn zyskała już uznanie na rynku, zdobywając zarówno srebrny medal w kategorii innowacje na targach Agritechnica, jak i tytuł Machine of the Year 2020.

– Jesteśmy zaszczyceni tą prestiżową nagrodą, która stanowi uznanie dla zdolności marki New Holland do wykorzystywania innowacji w służbie swoim Klientom, jednocześnie stale przekraczając granice wydajności produkcyjnej i efektywności. Prasa BigBaler 1290 High Density jest doskonałym przykładem na to, jak współpraca pomiędzy zespołem wzornictwa przemysłowego CNH Industrial oraz naszym zespołem inżynierii produktu umożliwia marce New Holland stałe podwyższanie poprzeczki w zakresie wydajności i działania na korzyść naszych Klientów. Chciałbym podziękować zespołowi ds. wzornictwa, który opracował ten wyjątkowy produkt, oraz naszemu zespołowi produkcyjnemu przy Centrum Badawczo-Rozwojowym Maszyn Żniwnych w Zedelgem – skomentował Carlo Lambro, prezydent marki New Holland Agriculture.

– Wizja wzornictwa prasy BigBaler 1290 High Density pochodzi z natury, inspirowana jest płynnymi liniami kołyszących się na polach upraw roślinnych. Łączy w sobie wizję naturalnego biegu rzeczy, symbolizowanego przez kręte, smukłe linie, ujmujące w sobie funkcjonalność maszyny oraz zwiększające wydajność jej podzespołów – dodał David Wilkie, Dyrektor ds. Wzornictwa CNH Industrial.

Prasa New Holland BigBaler 1290 High Density zaprojektowana została w taki sposób, aby

zapewniać maksymalną efektywność i wydajność. Jak deklaruje producent, pozwala ona osiągnąć o 22% wyższy stopień zgniotu niż w tradycyjnych wielkogabarytowych prasach kostkujących, co znacznie zwiększa efektywność transportu i przeładunku bel.

Prasę wyposażono w opatentowaną technologia wiązania węzłów Loop Master™ pozwala osiągnąć najlepsze w klasie wyniki przy wiązaniu beli oraz chroni zarówno środowisko naturalne, jak i paszę, poprzez wyeliminowanie ścinków sznurka. Dzięki wprowadzeniu drugiego węzła z pętlą, w trakcie sezonu, podczas formowania 10 000 bel, system eliminuje ponad sześć kilometrów lub 46 kg ścinków sznurka.

Maszyny wyposażono ponadto w unikatową przekładnię napędową SmartShift, wyróżnioną na targach Agritechnica srebrnym medalem w kategorii innowacje.. Umożliwia ona płynne

uruchomienie, a dzięki temu zwiększa komfort operatora i zabezpiecza przed przeciążeniem

układ przeniesienia napędu ciągnika.

Cały wachlarz automatycznych funkcji, takich jak technologia IntelliCruise™, która automatycznie dostosowuje prędkość ciągnika do przepływu materiału roślinnego, dodatkowo zwiększając wydajność.

Prasa BigBaler 1290 High Density konstruowana jest w Centrum Badawczo-Rozwojowym

Maszyn Żniwnych marki New Holland w belgijskim Zedelgem i jest zwieńczeniem ponad 30 lat doświadczenia oraz ponad 30 000 wyprodukowanych pras wielkogabarytowych.

Źródło: New Holland