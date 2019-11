New Holland zaprezentował na targach Agritechnica 2019 pierwszy na świecie zasilany metanem ciągnik T6 Methane Power

New Holland prezentował na targach Agritechnica pierwszy na świecie zasilany metanem ciągnik T6 Methane Power. Odznaczony nagrodą „Sustainable Tractor of the Year 2020” (Ekologiczny Ciągnik Roku 2020) – nowym wyróżnieniem wprowadzonym w tegorocznej edycji konkursu Tractor of the Year® (Ciągnik Roku). Panel jurorski, złożony z dziennikarzy wiodących czasopism z całej Europy poświęconych sprzętowi rolniczemu, wyróżnił T6 Methane Power spośród kilku ciągników w trzech głównych kategoriach oraz ograniczonej oferty prototypów będących w zaawansowanej fazie testów.

Carlo Lambro, prezes New Holland Agriculture, komentuje: – Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że nasz ciągnik T6 Methane Power otrzymał pierwszy w historii tytuł „Sustainable Tractor of The Year”. To kulminacyjny moment pionierskich prac New Holland nad wykorzystaniem paliw alternatywnych w naszej strategii Lidera Czystej Energii, jest to znaczący krok naprzód na drodze do rolnictwa bezemisyjnego.

T6 Methane Power wystawiany był w pobliżu stanowiska New Holland poświęconego rozwiązaniom dla Rolnictwa Niezależnego Energetycznie (Energy Independent FarmSM ), celem zademonstrowania licznych zalet ciągnika oraz korzyści, jakie może on przynieść dla rentowności i ułatwienia pracy rolnikom.

Sean Lennon, dyrektor działu ciągników, mówi: – Ciągnik T6 Methane Power, który prezentujemy na targach Agritechnica, jest naszym pierwszym egzemplarzem produkcyjnym, technologia ta stanie się dostępna dla naszych klientów w 2020 r., kiedy do sprzedaży trafią pierwsze egzemplarze komercyjne. Dzięki ekonomicznym i praktycznym zaletom, jakie oferuje, udoskonalonemu wykorzystaniu biometanu, oczekujemy dużego zainteresowania ze strony operatorów i dostawców generatorów biogazu. Władze samorządowe również są ogromne zainteresowanie włączeniem tego ciągnika do swoich flot pojazdów z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG), aby dodatkowo zredukować pozostawiany ślad węglowy.

Ciągnik T6 Methane Power: identyczne osiągi jak w przypadku ciągników zasilanych olejem napędowym, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji o nawet 30%

T6 Methane Power zapewnia osiągi porównywalne do odpowiedników zasilanych olejem napędowym – tę samą moc 180 KM, moment obrotowy 740 Nm oraz trwałość. Dodatkową zaletą jest obniżenie o nawet 30% kosztów eksploatacji.

Ta wyjątkowa wydajność oferowana jest w przyjaznym dla środowiska pakiecie: w rzeczywistych warunkach polowych ciągnik T6 Methane Power produkuje o 99% mniej cząstek stałych niż jego odpowiednik z napędem na olej napędowy, zmniejszając emisję CO2 o co najmniej 10% oraz całkowitą emisję o 80%.

T6 Methane Power wyposażony jest w nowy silnik NEF o pojemności 6,7 litra, zaprojektowany specjalnie do zastosowań rolniczych przez FPT Industrial, markę CNH Industrial zajmującą się układami napędowymi i korzystającą ze swojego szerokiego doświadczenia w dziedzinie technologii napędów wykorzystujących gaz ziemny, opracowanej ponad 20 lat temu. Ponadto, ponad 50000 wyprodukowanych silników napędzanych gazem ziemnym stanowi dodatkowe świadectwo niezawodności tej technologii oraz rodzaju paliwa.

W ciągniku T6 Methane Power zbiorniki gazu umieszczone są w tym samym miejscu co zbiorniki oleju napędowego w standardowym modelu T6. Rozwiązanie to pozwala zachować doskonałą widoczność z kabiny oraz nie utrudnia dojścia do niej. Przechowywanie paliwa pod kabiną zostało zoptymalizowane pod kątem bieżącej oferty wymiarów opon oraz szerokości rozstawu kół. Dodatkowe opcje, takie jak zawory międzyosiowe, są wciąż dostępne. Dla osób pragnących wydłużyć godziny pracy, jako opcja dostępny jest system „Range Extender”. Można go zamontować na przednim układzie zawieszenia narzędzi, wsporniku obciążnika lub na tylnym układzie zawieszenia narzędzi w przypadku prac z ładowaczem. Ciągnik wyposażony jest również w przedniej i tylnej części w punkty przyłączeniowe gazu, umożliwiające dodatkowe przechowywanie paliwa. Można je montować do przyczep i narzędzi.

T6 Methane Power zasilany biometanem: w stronę rolnictwa bezemisyjnego

Ciągnik T6 Methane Power jest kluczowym elementem stworzonej przez New Holland koncepcji Rolnictwa Niezależnego Energetycznie, zamykającej pętlę prawdziwej gospodarki cyrkulacyjnej: od pola po wytwarzanie energii i z powrotem na pole – kompletny cykl zerowego bilansu CO2.

Farmerzy mogą hodować uprawy energetyczne i wykorzystywać odpady rolnicze do produkcji biometanu, zaś ciągnik T6 Methane Power wykorzystujący to ekologiczne paliwo generuje bliskie zeru emisje CO2. Hodowcy zwierząt mogą ten dobroczynny cykl wykorzystać jeszcze głębiej, produkując biometan z obornika, usuwając tym samym CO2 ze środowiska, co skutkuje ujemną emisją dwutlenku węgla.

Rolnicy mają również możliwość stosowania produktów ubocznych biodegradacji jako naturalnych nawozów na swoich polach, zamykając w ten sposób pętlę gospodarki cyrkulacyjnej.

Ciągnik T6 Methane Power: ekonomiczne i ekologiczne zalety prezentowane na stanowisku

Odwiedzający stanowisko mogli przeprowadzić symulację oszczędności kosztów eksploatacji dla ich konkretnego przedsiębiorstwa, jakie można uzyskać dzięki użytkowaniu ciągnika T6 Methane Power. Kalkulacja kosztów eksploatacji uwzględnia koszty paliwa i serwisowe, w tym oleje i płyny eksploatacyjne. Dzięki tej funkcji odwiedzający mogli również dowiedzieć się, o ile mogą zmniejszyć emisję CO2 przy zastosowaniu gazu ziemnego lub biometanu.

New Holland, we współpracy z Prodeval – spółką specjalizującą się w obróbce biogazu oraz rozwiązaniach do pozyskiwania biogazu, demonstrował również, jakim paliwem zasilać ciągnik T6 Methane Power. Pokaz obejmował sprężarkę – kluczowy element w cyklu paliwowym. Podczas pokazów na stanowisku obecny był ekspert Prodeval, prezentujący infrastrukturę spółki służącą do przekształcania biogazu w biometan lub do wykorzystania gazu ziemnego z sieci. Odpowiadał też na wszelkie pytania dotyczące tych rozwiązań.

W strefie poświęconej ciągnikowi T6 Methane Power znajdował się również ekran, na którym wyświetlany był film objaśniający system Rolnictwa Niezależnego Energetycznie (Energy Independent Farm℠) z wykorzystaniem ciągnika T6 Methane Power Tractor. Pokaz objął sieczkarnię FR920 z zespołem żniwnym do zbioru kukurydzy, ładowarkę kołową W170D, ładowarkę teleskopową TH7.42 Elite, technologię IVECO Daily Natural Power oraz silnik FPT Industrial zasilany gazem ziemnym, w celu zaprezentowania kompletnej oferty rozwiązań New Holland i pozostałych marek CNH Industrial dostępnych dla Rolnictwa Niezależnego Energetycznie.

Informacja prasowa: New Holland