New Holland zaprasza na Dni Otwarte u dealerów w całej Polsce

15 i 16 września (piątek-sobota) we wszystkich punktach dealerskich marki New Holland w Polsce odbędą się Dni Otwarte, podczas których specjaliści zaprezentują klientom pełną gamę ciągników, kombajnów i pras zwijających. Wydarzenie to rozpoczyna jednocześnie kampanię sprzedaży przedsezonowej maszyn żniwnych, z atrakcyjnymi ofertami zakupu i Finansowania Fabrycznego. Takiego wydarzenia nie można pominąć!

Kluczowym elementem spotkań będzie prezentacja pełnej gamy produktów marki oraz oferty przedsezonowej. Specjaliści produktowi szczegółowo omówią prezentowane maszyny. W każdym z punktów dealerskich klienci będą mogli obejrzeć kombajny zbożowe, prasy zwijające oraz ciągniki m. in. z serii T4, T5, TD5, T6 i T7. W tych dniach będzie można również uzyskać specjalną ofertę zakupową na model T7.165S.

– Dni Otwarte to dla nas szczególny moment. Zapraszamy klientów do odwiedzenia swojego lokalnego Dealera, gdzie będą mogli porozmawiać o swoich potrzebach i poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z maszyną – mówi Łukasz Chęciński, marketing manager New Holland. – Bezpośredni kontakt z klientami, a także użytkownikami maszyn jest dla nas niezwykle cenny. Ich pytania i konstruktywne komentarze mają bezpośredni wpływ na sposób, w jaki sprzęt jest projektowany i produkowany. New Holland jest partnerem rolnika na każdym polu, a naszym celem jest maksymalizacja efektywności oraz komfortu jego pracy. Dlatego właśnie szczególnie cenimy sobie bezpośredni dialog z użytkownikami maszyn – dodaje.

Podczas Dni Otwartych we wszystkich punktach dealerskich obowiązywała będzie przedsezonowa oferta na zakup kombajnów, pras belujących oraz ciągników – w tym wszechstronnego ciągnika T7.165S z sześciocylindrowym, czterozaworowym silnikiem, którego moc maksymalna to 165 KM – maszyna wyposażona jest w skrzynię biegów Range Command™ typu „semi-powershift” i posiada napęd na 4 koła.

Złożenie zamówienia na maszyny przed sezonem otworzy klientom możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków cenowych. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w punktach dealerskich New Holland Agriculture na terenie całego kraju.

