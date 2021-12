New Holland z dwoma srebrnymi medalami targów Agritechnica

Obydwa rozwiązania docenione przez targowe jury w przypadku firmy New Holland dotyczą maszyn żniwnych. Pierwszym z nich jest OptiSpread Automation System, który zajmie się automatyczną dystrybucją sieczki w kombajnach. Z kolei Big Baler Automation pojawi się w prasach wielkogabarytowych.

OptiSpread Automation System

Jednolity rozkład poprzeczny materiału siekanego przez kombajny to jeden z podstawowych warunków precyzyjnej produkcji roślinnej, zwłaszcza przy uprawie uproszczonej. Obecnie stosowane technologie regulacji w kombajnach zbożowych o dużych szerokościach roboczych są albo sterowane ręcznie, albo możliwą dystrybucję sieczki mierzy się pośrednio.

Jeśli regulacja jest przeprowadzana ręcznie, powstający pył zwykle uniemożliwia bezpośredni widok rozkładu rozdrobnionego materiału za pomocą lusterka wstecznego lub kamery. Ponadto operator musi w miarę możliwości kontrolować proces rozrzutu w zależności od panujących na polu warunków, czyli np. od wiatru. W przeciwnym razie rezultatem jest podwojenie objętości słomy lub częściowych obszarów bez pokrycia rozdrobnioną słomą co istotnie wpływa na późniejszą uprawę.

Z tego powodu firma New Holland opracowała pierwszy system dystrybucji posiekanego materiału z technologią pomiaru bezpośredniego, OptiSpread Automation System. Czujniki radarowe 2D zamontowane po obu stronach kombajnu mierzą prędkość i rozrzut siekanego materiału.

Czujniki rejestrują cały rozrzut sieczki, a tym samym jej rozkład. Jeżeli rozprowadzania pociętego materiału nie odpowiada właściwemu rozkładowi na całej szerokości roboczej, to odpowiednio zwiększa się lub zmniejsza prędkość obrotową napędzanych hydraulicznie wirników podających po obu stronach, aż rozkład rozrzut ponownie będzie odpowiadał prawidłowej wartości. Technologia rejestruje nieregularny rozkład rozdrobnionego materiału nawet przy wietrze tylnym lub czołowym, a dodatkowo umożliwia tworzenie mapy rozkładu.

Big Baler Automation

Podczas procesu belowania operator musi cały czas patrzeć na pokos przed sobą, aby z jednej strony zebrać cały materiał i równomiernie wypełnić komorę belowania, a z drugiej strony aby nie wystąpiły żadne zakłócenia, a nawet blokady. Ponadto ustawienia prasy muszą być stale dostosowywane do zmieniających się warunków, aby uzyskać stałą gęstość i wagę bel.

System Big Baler Automation firmy New Holland jest obecnie pierwszym systemem, w którym operator może ustawić żądaną wagę beli bezpośrednio na prasie kostkującej, a system następnie w sposób przewidywalny i niezależny przejmuje kierowanie maszyną i regulację zarówno prędkości ciągnika, jak i ustawienia prasy.

Rozwiązanie to jest kluczową ewolucją w kierunku w pełni automatycznej obsługi prasy kostkującej. Czujnik LiDAR (Light Detection and Ranging) optycznie mierzy pokos przed ciągnikiem za pomocą lasera, a czujnik IMU wykrywa przyspieszenie i orientację ciągnika. Informacje z czujnika GPS ciągnika są dodatkowo przetwarzane w celu uzyskania jeszcze większej dokładności. Dzięki temu ciągnik jest prowadzony w pełni automatycznie nad pokosem, a jego prędkość jest dopasowywana do warunków pokosu. Jednocześnie gromadzone dane służą do ciągłego wstępnego obliczania masy beli w celu dostosowania ustawienia nacisku prasowania oraz, poprzez prędkość pojazdu, grubości warstw poszczególnych suwów tłoka. Dzięki temu prasa pracuje z dużą wydajnością, nawet w przypadku zmieniających się warunków zbioru plonu, i zawsze osiąga tę samą, zadaną wagę beli.

System Big Baler Automation odciąża operatora podczas długich dni pracy i pomaga zapewnić wysoce wydajne belowanie nawet w przypadku dużego zapylenia lub pracy w nocy. Stała waga beli ułatwia z kolei planowanie dalszej logistyki. Jak podano w uzasadnieniu, chociaż wiele indywidualnych aspektów systemu jest znanych, a nawet nagradzanych wcześniej, system Big Baler Automation wyróżnia się jako całościowe rozwiązanie o wysokim poziomie przydatności praktycznej.