New Holland wprowadza na rynek serie ciągników T5 Utility i T5 Electro Command Stage V

Te niezwykle wszechstronne ciągniki, mimo swoich kompaktowych wymiarów, mają teraz większą wydajność dzięki nowemu 4-cylindrowemu silnikowi o większej pojemności skokowej, a dzięki rozwiązaniu neutralizacji spalin Compact Hi-eSCR2 spełniają normy emisji Stage V.

Nowe ciągniki T5 należą do segmentu wielofunkcyjnych ciągników użytkowych o mocy od 80 KM do 120 KM. Wyposażono je w nowy, udoskonalony silnik 4-cylindrowy o zwiększonej pojemności skokowej 3,6 litra, który zapewnia większą moc i wyższy moment obrotowy. Ponadto jego maksymalny moment obrotowy osiągany jest przy niższych obrotach (1300 obr./min), co przekłada się na dynamiczną reakcję na pedał gazu.

Zgodność z normą Stage V zapewnia mu opracowane przez FPT Industrial opatentowane rozwiązanie Compact HI-eSCR2. System ten stanowi połączenie w jednym elemencie katalizatora utleniającego (DOC), systemu filtracji cząstek stałych i układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Niski poziom recyrkulacji spalin (poniżej 10 proc.) pozwala na zoptymalizowane spalanie i niewielkie wymiary układu SCR. Wszystkie komponenty układu neutralizacji spalin zamknięto w jednej, kompaktowej obudowie pod maską ciągnika, co zapewnia operatorowi doskonałą widoczność, a ciągnikowi niezbędną zwrotność. System Compact HI-eSCR2 jest bezobsługowy; przez cały cykl eksploatacji nie wymaga wymiany komponentów ani czyszczenia mechanicznego. Udoskonalony układ hydrauliczny i elektryczny to łatwy dostęp do wszystkich punktów serwisowych, włącznie z filtrami silnika, które umieszczono po tej samej stronie ciągnika, co przekłada się na lepszą i szybszą obsługę serwisową.

– Ta seria uniwersalnych ciągników pozostaje wierna swojemu bogatemu dziedzictwu, wciąż bowiem stanowi idealne rozwiązanie w przypadku gospodarstw hodowlanych i mieszanych, których właściciele poszukują wszechstronnego, zwrotnego i kompaktowego ciągnika cechującego się najlepszą w swojej klasie wydajnością i efektywnością, a jednocześnie komfortem i łatwością obsługi, z myślą o szerokim zakresie zastosowań – oznajmił Oscar Baroncelli – globalny dyrektor działu ciągników w New Holland.

T5 Utility: największa wszechstronność w kompaktowym wydaniu, teraz z większą dawką mocy

T5 Utility to doskonały, wysoce wszechstronny ciągnik, który sprawdzi się również przy obejściu, podczas prac z ładowaczem czołowym czy obsługi przednich lub tylnych narzędzi oraz podczas zastosowań transportowych.

Nowa gama T5 Utility to większe osiągi dzięki silnikowi Stage V dysponującemu dodatkowymi 5 KM mocy i o 10 proc. wyższym momentem obrotowym, którego wartość maksymalna jest teraz osiągana przy niższych obrotach. Przestronna kabina VisionViewTM zapewnia operatorowi najwyższy komfort pracy. Znaczne przeszklenie i smukła konstrukcja słupka oznaczają doskonałą widoczność, a duże okno dachowe pozwala na bezproblemową obserwację ładowacza w podniesionej pozycji. Intuicyjne i ergonomicznie rozmieszczone elementy sterowania zwiększają komfort operatora i zmniejszają jego zmęczenie podczas długich dni pracy.

T5 Utility to idealny ciągnik do intensywnych zadań z ładowaczem dzięki dużej osi klasy 1.5, która zapewnia większy udźwig oraz dzięki szerszej tylnej tulei, która pozwala na stabilniejszą obsługę ładowacza. Zaawansowany dżojstik z przełącznikiem Dual Command oraz obsługą 3., 4. i 5. funkcji ładowacza czołowego, a także funkcji wysprzęglania zapewnia kierowcy pełną kontrolę podczas obsługi ładowacza czołowego.

Ciągniki T5 Utility mogą poszczycić się imponującym udźwigiem tylnym wynoszącym nawet 4 400 kg, a trzybiegowy WOM obsługujący tryb ECO i prędkość jazdy to doskonała wszechstronność i oszczędność paliwa.

T5 Electro CommandTM: Zgodność z normą Stage V pomimo większej mocy i wyższego momentu obrotowego

T5 Electro Command otrzymał również dodatkową dawkę mocy w modelach z dolnej części gamy, a moment obrotowy zwiększono o 5 proc. we wszystkich modelach. W efekcie wyższy zapas momentu obrotowego przekłada się na wyższą wydajność i lepsze właściwości jezdne ciągnika. Maksymalny moment obrotowy osiągany jest teraz przy niższych obrotach – 1300 obr./min – co poprawia reakcję przy obciążeniu i ułatwia ruszanie z miejsca. Pojemność zbiornika paliwa zwiększono do 174 litrów, co pozwala dłużej pracować na jednym tankowaniu.

Trzy modele w opisywanej serii – o mocy 101 KM, 110 KM i 117 KM – wyposażono w dobrze znaną 4-stopniową przekładnię Electro Command™ typu Semi-PowerShift z 16 biegami do przodu i 16 biegami wstecznymi, która cechuje się bezsprzęgłową zmianą biegów, a tym samym mniejszym zmęczeniem operatora. Dodatkowo opcjonalny tryb Auto dysponuje funkcją automatycznej zmiany przełożeń.

T5 Electro Command korzysta również z cieszącej się uznaniem amortyzacji przedniej osi Terraglide™ New Holland, która zapewnia niezwykle płynną jazdę nawet w najtrudniejszym terenie. W połączeniu z amortyzacją kabiny Comfort Ride™ redukuje wibracje, dzięki czemu operator może cieszyć się całym dniem pracy, będąc mniej zmęczonym.

Przestronna kabina VisionView™ zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Pakiet LED-owego oświetlenia 360 stopni pozwala na pracę z jednakową wydajnością po zmroku i przy słabym oświetleniu.

Kompaktowy i zwrotny, wielofunkcyjny ciągnik T5 Electro Command stanowi idealne rozwiązanie dla gospodarstw hodowlanych i mieszanych, a możliwość wyposażenia go w ładowacz czołowy z szeroką ramą 700TL sprawi, że będzie można pracować nim z jeszcze większą stabilnością nawet podczas obsługi najcięższych ładunków i to przy maksymalnym wysięgu. Oddzielna pompa hydrauliczna o natężeniu przepływu 80 l/min, w połączeniu z zaawansowanym dżojstikiem elektrohydraulicznym na podłokietniku, zapewnia niezwykle łatwą obsługę ładowacza i sterowanie przekładnią tak, by bez wysiłku zmieniać przełożenia na wyższe lub niższe.

Źródło: New Holland