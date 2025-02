New Holland T7.270 Methane Power, czyli 270 KM z biometanu i 10 godzin ciągłej pracy. No i co wy na to sceptycy?

Gdy w 2022 roku pojawił się New Holland T6.180 Methane Power, stanowił forpocztę ciągników na naturalny biogaz. Ale jak w większości przypadków rewolucyjnych rozwiązań, słychać było marudzenie sceptyków: że mało koni i trzeba często tankować. No to patrzcie teraz – 270 koni z gazu i cały dzień pracy. Można? Można!

Badania firmy New Holland w dziedzinie rozwiązań ciągników zasilanych metanem trwają od wielu lat. To właśnie Niebiescy postanowili, że sprężony gaz ziemny CNG jest jedyną i obecnie najrozsądniejszą alternatywą dla oleju napędowego.

Zamiast silnika wysokoprężnego, w ciągniku stosowany jest klasyczny silnik iskrowy, jaki znamy od lat. Tyle, że zamiast etyliny, zasilany jest gazem opartym na metanie.

New Holland konsekwentnie rozwija technologię ciągników zasilanych metanem, oferując rolnikom bardziej ekologiczne i oszczędne rozwiązania. Technologia silników spalinowych na metan/biogaz pozwala na redukcję emisji CO₂ i obniżenie kosztów paliwa, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych napędów dieslowskich.

Samodzielność energetyczna gospodarstwa rolnego – cel New Holland

Jednym z kluczowych elementów strategii New Holland jest promowanie samodzielności energetycznej gospodarstw rolnych. Dzięki własnym biogazowniom, rolnicy mogą produkować biometan wykorzystywany do zasilania ciągników, co zapewnia im niezależność od zewnętrznych dostaw paliwa oraz dodatkowe oszczędności.

Biometan, wytwarzany z odpadów organicznych i gnojowicy, to odnawialne źródło energii, które wpisuje się w trend zrównoważonego rolnictwa. Co istotne, można powiedzieć, że “paliwo” do wytwarzania czystej energii z biogazu właściwie leży na ziemi.

Nowy New Holland T7.270 Methane Power – kolejny krok w kierunku zrównoważonej energii w gospodarstwie

Po sukcesie modelu T6.180 Methane Power, który od 2022 roku jest pierwszym seryjnie produkowanym ciągnikiem New Holland zasilanym metanem (o mocy 175 KM), firma zaprezentuje nowy “metanowy” model – T7.270 o mocy 270 koni mechanicznych.

Po raz pierwszy będzie można go zobaczyć na targach rolniczych Salon International de l’Agriculture (SIA 2025) w Paryżu, odbywających się w dniach 22 lutego – 2 marca.

Większa pojemność zbiorników CNG – dłuższy czas pracy

Nowy New Holland T7.270 oferuje znacznie większą pojemność zbiorników CNG – może pomieścić aż 200 kg sprężonego metanu, co stanowi znaczącą różnicę w porównaniu do 79 kg w modelu T6.180 Methane Power.

Według producenta taka ilość paliwa wystarcza na około 10 godzin pracy, co czyni go jeszcze bardziej efektywnym narzędziem dla nowoczesnych gospodarstw rolnych. Gasi tym także słowa krytyki, że gaz nie nadaje się do całodziennej pracy ciągnikiem.

Francja jako lider w dziedzinie gazu ekologicznego

Francja, będąca europejskim liderem w produkcji i dystrybucji gazu ekologicznego, stanowi kluczowy rynek dla ciągników zasilanych metanem. W tym kraju działa ponad 730 stacji wtłaczających metan do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, co sprzyja popularyzacji tej technologii w rolnictwie.

New Holland T7.270 Methane Power już w 2026 roku

New Holland planuje rozpocząć dostawy modelu T7.270 Methane Power na początku 2026 roku. Po premierze na targach SIA 2025 ciągnik wyruszy wiosną w trasę demonstracyjną po Francji, odwiedzając dealerów i potencjalnych klientów. Nowy model to kolejny krok w kierunku bardziej ekologicznej i energooszczędnej przyszłości rolnictwa.

Co ważne, to także kolejny przyczynek do dalszego rozwoju tej technologii, bo 10 godzin pracy na jednym darmowym tankowaniu robi wrażenie. I co wy na to sceptycy?