New Holland T6.180 Dynamic Command: komfort pracy automatem za niższą cenę. Ile kosztuje? [video]

Ubiegłoroczną jesienią na testy redakcyjne trafił do nas ciągnik New Holland T6.180 ze skrzynią Dynamic Command. Bogato wyposażony egzemplarz sprzęgnięty z gruberem New Holand ST 300 sprawdzaliśmy w pracy na ściernisku po kukurydzy kiszonkowej.

W naszym teście skupiliśmy się na możliwościach jakie oferuje skrzynia Dynamic Command, czyli dwusprzęgłowa przekładnia, która jest rozwiązaniem pośrednim między skrzyniami typu Powershift a w pełni automatycznymi rozwiązaniami.

Ciągniki, takie jak chociażby testowany przez nas model T6.180 z tego typu przekładnią pozwalają poczuć komfort pracy dostępny dla przekładni w pełni automatycznych za niższą niż w ich przypadku cenę.

Pracując wspomnianym ciągnikiem, który zagregowany był z dwubelkowym gruberem New Holland St 300 o szerokości roboczej 3 m, mieliśmy okazję przekonać się jak zachowuje się przekładnia, dostosowując biegi do aktualnych warunków na polu. I musimy przyznać, że sprawdziła się ona świetnie, gdyż dopasowanie i zmiana przełożeń odbywa się właściwie niezauważalnie.

Nasz testowy ciągnik wyposażono również w automatyczne prowadzenie za pomocą GPS co dodatkowo usprawniało pracę. Pewnym minusem może być tylko i wyłącznie cena, ponieważ pełne przygotowanie pod prowadzenie GPS to koszt około 50 tys. zł netto, co dość mocno podniosło cenę testowanej maszyny, która wynosiła 395 tys. zł netto. Trzeba jednak przyznać, że był to jednak bardzo bogato wyposażony egzemplarz, i przy rezygnacji z niektórych opcji tę cenę można znacznie obniżyć.